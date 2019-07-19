2019-07-19T14:17:54+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона, а Минпросвещения собирается открыть центры помощи семьям

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона, а Минпросвещения собирается открыть центры помощи семьям

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Главные темы:

- В Совете по правам человека призвали Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов, сдавших подписи. Об этом сообщается на сайте СПЧ в блоге председателя комиссии по избирательным правам Ильи Шаблинского. Однако член совета по правам человека при президенте Игорь Борисов отметил, что заявление, опубликованное на сайте - личное мнение одного человека, и его нельзя трактовать как позицию СПЧ.

- Владимир Путин в Иркутской области проверит, что сделано для ликвидации последствий наводнения. Президент проводит совещание с членами специальной комиссии. Глава государства зачитал перечень данных ранее поручений и заявил, что "хотел бы послушать, что сделано".

- За два года количество людей, зарабатывающих в месяц больше миллиона рублей, увеличилось на 38 % - об этом сообщает Росстат. Специалисты сферы культуры, спорта, организация досуга и развлечений, имеют средний доход почти шесть миллионов рублей в месяц. По данным Росстата зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 тысяч 287 россиян.

- В родительском комитете одобрили открытие центров помощи мамам и папам. Такие учреждения могут стать реальным подспорьем для молодых родителей, а также тем, у кого дети находятся в сложном подростковом возрасте - считает председатель национального родительского комитета Ирина Волынец. Ранее Министерство просвещения заявило о планах открыть до конца года около ста центров помощи для родителей. Отмечается, что они будут «повышать психолого-педагогическую компетентность матерей и отцов». Будущие работники центров уже проходят обучение. Сейчас в России функционируют около 14 тысяч консультативных центров для родителей, но их деятельность напрямую не направлена на оказание психологической или педагогической помощи.

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