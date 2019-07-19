СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-19T16:04:43+03:00

Президент провел совещание по паводкам в Сибири и остался недоволен 00:00 00:00

Главные темы:

- В Совете по правам человека назвали абсурдом предложение обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Член Совета по правам человека при президенте Александр Брод считает, что это выходит за рамки права. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на осужденного российским судом за терроризм в Крыму Олега Сенцова.

- Президент в Иркутской области провел совещание с членами специальной комиссии. Вице-премьер Виталий Мутко доложил, что "жилье в затопленных районах Иркутской области восстановят в третьем квартале следующего года". Вице-премьер также рассказал главе государства об условиях, в которых размещены пострадавшие от паводка в Приангарье - президент остался не доволен.