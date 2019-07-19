2019-07-19T16:04:43+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Президент провел совещание по паводкам в Сибири и остался недоволен

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Президент провел совещание по паводкам в Сибири и остался недоволен

00:00
00:00

Главные темы:

- В Совете по правам человека назвали абсурдом предложение обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Член Совета по правам человека при президенте Александр Брод считает, что это выходит за рамки права. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на осужденного российским судом за терроризм в Крыму Олега Сенцова.

- Президент в Иркутской области провел совещание с членами специальной комиссии. Вице-премьер Виталий Мутко доложил, что "жилье в затопленных районах Иркутской области восстановят в третьем квартале следующего года". Вице-премьер также рассказал главе государства об условиях, в которых размещены пострадавшие от паводка в Приангарье - президент остался не доволен.

Скачать передачу [mp3, 11.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
18 Июля 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Киев не признает упрощение получения российского гражданства, с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах, жестокий маньяк появился в Архангельске

В студии: Вероника БОРИСЕНКОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Подросток угнал два самолета в Китае
В Москве приговорили к тюремному заключению фигурантов дела о похищении наркозависимых
Вблизи университета в Кабуле произошел текракт
МИД РФ: Вашингтон пытается наказать Анкару за проявление суверенитета
Врач рассказал о том, как правильно ходить в баню
"Стыд и позор": Захарова откликнулась на новости о продлении ареста Вышинского
Мутко рассказал Путину о ходе ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Владимир Зеленский попрощался с 11 послами
Испытания американской гиперзвуковой ракеты перенесены на конец года
"Это вопрос принятия технологий": эксперт оценил безопасность Face App
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом Нидерландов апелляции «Газпрома»
В МИД РФ назвали бессмысленным очередной пакет американских санкций
В МИД сообщили о закрытых консультациях с Нидерландами по МН17
Поезд московского метро потерял хвост во время движения
Киевский суд вновь продлил арест Вышинского
В Битве тортов в Парке Горького сможет принять участие любой желающий
В 2019 году купальный сезон в Москве не состоялся
Ученые из США обнаружили способ замедлить развитие болезни Альцгеймера
Путин: ликвидация последствий паводка в Иркутской области плохо организована
Сотруднику УФНС Москвы предъявили обвинения по делу о разбое с участием спецназовцев ФСБ
В Афинах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
Новость про обращение СПЧ к Мосгоризбиркому оказалась фейком
Минтруд не стал увеличивать размер пособия по безработице на 2020 год
По требованию Роскомнадзора Facebook удалил изображение со свастикой на гербе
Полиция Мюнхена не исключает, что пропавших россиянок могли убить
Росстандарт забраковал ГОСТ на фотосессии для младенцев из-за жалоб ВИЧ-положительных
На портале "Узнай Москву" появился посвященный Маяковскому маршрут
Посол Южной Кореи вызван в МИД Японии для вручения ноты протеста