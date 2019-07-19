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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Украина продлила арест журналисту Кириллу Вышинскому, в Тверской области проходит "Нашествие"

Антон Челышев - с главными темами дняАнтон Челышев - с главными темами дня

Антон Челышев - с главными темами дня

Украина продлила арест журналисту Кириллу Вышинскому, в Тверской области проходит "Нашествие"

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Главные темы:

- Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 25 человек из-за паводков в Приангарье. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что будут установлены все служебные лица, проявившие халатность.

- Владимир Путин остался недоволен устранением последствий наводнения в Иркутской области. Президент посетил пострадавшие районы, пообщался с местными жителями, а также провел совещание с членами комиссии по ликвидации ЧС.

- В Совете Федерации заявили, что Украина продлила арест журналисту Кириллу Вышинскому, чтобы обменять его на Олега Сенцова, который был осужден в России за подготовку террактов. Освободить журналиста призвали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Защита не согласна с решением киевского суда и подаст апелляцию - об этом "Комсомольской правде" рассказал адвокат Кирила Вышинского Андрей Доманский.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

- В Тверской области проходит "Нашествие". В этом году фестивалю исполняется 20 лет. В честь юбилея организаторы решили продлить праздник, устроив "нулевой день" в четверг.

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