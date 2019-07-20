2019-07-20T00:00:04+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Основание ФИДЕ, покушение на Гитлера, день рождения американского гитариста Сантана Карлоса

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Основание ФИДЕ, покушение на Гитлера, день рождения американского гитариста Сантана Карлоса

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20 июля. В этот день в разные годы:

1917 год - зарегистрирована торговая марка БМВ.

1924 год - основана шахматная федерация ФИДЕ.

1944 год - неудачное покушение на Адольфа Гитлера.

1947 год - день рождения американского гитариста Сантана Карлоса.

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