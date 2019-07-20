Основание ФИДЕ, покушение на Гитлера, день рождения американского гитариста Сантана Карлоса
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Основание ФИДЕ, покушение на Гитлера, день рождения американского гитариста Сантана Карлоса
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20 июля. В этот день в разные годы:
1917 год - зарегистрирована торговая марка БМВ.
1924 год - основана шахматная федерация ФИДЕ.
1944 год - неудачное покушение на Адольфа Гитлера.
1947 год - день рождения американского гитариста Сантана Карлоса.