СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-20T16:01:15+03:00

Украина готовится к выборам, журналист Вышинский остается под арестом, в России появится субсидия на первый взнос по ипотеке 00:00 00:00

Главные темы:

- На Украине - день тишины. В воскресенье страна будет выбирать новый состав Верховной Рады. Участвуют 22 партии, но по данным соцоспросов пройдут барьер только пять: "Слуга народа", которую основал Зеленский; "Оппозиционная платформа - за жизнь"; партия Порошенко "Европейская солидарность"; "Голос" музыканта Вакарчука и "Батькивщина" Тимошенко. А вот Саакашвили свою партию "Движение новых сил" с выборов снял, объяснил, что не хочет мешать партии президента набрать побольше процентов.

- В преддверии парламентских выборов в Киеве прошло очередное заседание по делу журналиста Кирилла Вышинского. Ему продлили арест до 19 сентября. Российский МИД отреагировал на новость резко. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала в своём Фейсбуке это решение стыдом и позором. Освободить журналиста призвали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал очередное продление ареста Вышинскому ужасным. Защита не согласна с решением киевского суда и подаст апелляцию - об этом "Комсомольской правде" рассказал адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский.

- В России появится субсидия на первый взнос по ипотеке. Владимир Путин поручил правительству разработать такую меру, чтобы решить жилищный вопрос. Получить компенсацию от государства можно будет только один раз, а потратить её можно будет не только на первый взнос, но и на погашение процентов. Правда, положена субсидия будет не всем.

- Жестокий маньяк появился в Архангельске. Такие слухи поползли по городу месяц назад, когда возле заброшенной стройки нашли тело 17-летней девушки, студентки одного из местных колледжей. Её задушили, но перед смертью изуродовали лицо осколками стекла. Почти месяц полиция искала маньяка. Но выяснилось, что на самом деле все гораздо страшнее.

- Владимир Путин дал интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна. Картину "В борьбе за Украину" показали накануне. Речь в ней идёт о том, кто на самом деле управляет Незалежной.