СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-20T15:08:19+03:00

Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну, Тегеран объяснил причину задеражния танкера, Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем 00:00 00:00

Главные темы:

- Владимир Путин дал интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна. Картину "В борьбе за Украину" показали накануне. Речь в ней идёт о том, кто на самом деле управляет Незалежной.

- В Минтруде назвали самые невостребованные профессии в России. Звучит страшно, но речь просто о том, что практически все рабочие места по этим направлениям заняты. Уже не первый год лидерство держат бухгалтеры и учителя. Их в стране довольно много, а новые вакансии для них появляются нечасто. Та же история с продавцами и охранниками - дефицита в них не наблюдается. По данным Минтруда, на рынке очень низкий спрос на юристов, нотариусов и работников музеев. А вот где людей не хватает, так это в рыболовстве и сельском хозяйстве, что неудивительно - производства растут, а профессии эти последние два десятка лет были непопулярными.

- В Иране назвали причину задержания британского танкера. Мера оказалась связана с тем, что танкер не ответил на сигнал бедствия, который подавало иранское рыболовецкое судно. Инцидент произошёл накануне. Сейчас "Стена Имперео" находится в порту Бендер Аббас, и все 23 члена экипажа - а среди них трое россиян - до конца расследования останутся на борту.

- Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем. Ограничения, под которые сейчас попадает пенное, можно смягчить - уверены в ведомстве. По данным СМИ, уже в этом году пиву могут присвоить отдельный статус, который позволит более свободно продавать его в магазинах и кафе.