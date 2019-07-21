СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-21T14:37:25+03:00

На Украине проходят выборы, в Иркутской области потратят 14 миллиардов рублей на новые дома, «Мстители: Финал» установили мировой рекорд кассовых сборов 00:00 00:00

Главные темы:

- На Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. В голосовании участвуют представители 65 партий. Депутаты избираются по смешанной системе: 225 по партийным спискам, еще 199 — по одномандатным округам. Стоит отметить, что в Раду избирается на 26 депутатов меньше, чем предусмотрено Конституцией (450), в связи с невозможностью проведения выборов в Крыму, Севастополе и на отдельных территориях Донбасса. В списках избирателей зарегистрированы 34 миллиона граждан Украины, в голосовании не смогут принять участия около трех миллионов жителей не подконтрольного Киеву Донбасса и несколько миллионов украинцев, проживающих в России.

- В день выборов на Украине в Донбассе наступило бессрочное перемирие. Оно вступило в силу минувшей ночью. Военным запрещается применение любого вида огня, проведение наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций. Но несмотря на это, за несколько часов до перемирия ВСУ обстреляли город Первомайск Луганской народной республики, погиб один человек, пострадали семеро, включая трёхлетнего ребёнка - он в реанимации. А город полностью обесточен после обстрела.

- Иркутские власти направят на строительство нового жилья для пострадавших от наводнения 10 млрд рублей. Еще 4 млрд уйдет на капремонт, сообщил губернатор региона Сергей Левченко. По его словам, сейчас около 3,5 тыс. домов признаны непригодными для проживания, из них более 500 унесла река. В это же время в регионе растет площадь природных пожаров - уже 217 тыс. га. Ожидается, что завтра в некоторых местах пожароопасность лесов достигнет четвёртого и пятого классов.

- Лондон изучает версию о причастности Москвы к захвату Ираном британского танкера. Расследования ведут два разведывательных агентства - служба британской внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи, пишет газета «Санди миррор». Согласно этой версии, Россия - якобы - могла поделиться с Ираном технологиями по подделке GPS-сигнала. Из-за неверно полученных координат - британский военный корабль не успел прийти на помощь танкеру, который на днях захватил Иран в Ормузском проливе. Среди экипажа - трое россиян. Это два вторых механика и электромеханик. В Тегеране утверждают, что танкер был задержан после столкновения с иранским рыболовецким судном. В Лондоне считают это надуманным предлогом и утверждают, что никаких происшествий с танкером - не было.

- Роскомнадзор с начала года закрыл более 30 тыс. сайтов и сообществ, причастных к нелегальным онлайн-казино. По данным ведомства, за последние три года количество незаконных игральных сайтов увеличивается. В 2018 заблокировали 47 тысяч порталов, а в 2018 году — 39 тысяч сайтов.

- Минтранс предлагает штрафовать за неоплаченную езду по платным трассам. Сумма: от пяти до десяти тысяч рублей. Санкции будут применяться в случаях, когда водитель проехал пункт оплаты, сломав шлагбаум, либо не оплатил дорогу в системе безбарьерного проезда. Постановление вынесут в течение пяти дней с момента нарушения и отправят по адресу регистрации водителя.

- «Мстители: Финал» установят новый мировой рекорд кассовых сборов. Таким образом картина обойдёт предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар». Как пишет Variety со ссылкой на данные компании The Walt Disney Company, к субботе 20 июля, фильм собрал в прокате 2,7892 (2 миллиарда 789 миллионов 200 тысяч) долларов и точно соберет еще 500 тысяч долларов, необходимых для установления рекорда.

- Тепло в Центральную Россию вернется на предстоящей неделе. А уже к следующим выходным можно даже искупаться.