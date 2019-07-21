2019-07-21T15:19:07+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Новую Верховную Раду выбирают сегодня на Украине, в Тверской области завершился фестиваль "Нашествие"

Михаил Антонов - с главными темами дняМихаил Антонов - с главными темами дня

Михаил Антонов - с главными темами дня

Новую Верховную Раду выбирают сегодня на Украине, в Тверской области завершился фестиваль "Нашествие"

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Главные новости:

- Президент Украины Владимир Зеленский с супругой проголосовали на внеочередных выборах в Раду. Досрочное голосование в Верховную Раду началось в 8:00 по местному времени (совпадает с московским). Отдать голос за кандидатов украинцы смогут до 20:00. Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года. Однако президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи объявил о роспуске парламента восьмого созыва. Для партий на Украине установлен проходной барьер в 5%, для победы в одномандатном округе нужно набрать простое большинство голосов.

- В Тверской области отгремел фестиваль "Нашествие". Сегодня последний день праздника всех фанатов рока. В этом году фестивалю исполняется 20 лет. В честь юбилея организаторы решили продлить праздник и устроили в четверг "нулевой день". В Большом Завидово музыка звучала нон-стоп. Более 40 концертов за один день. В Тверскую область приехали "Ленинград", Би-2, «Ночные снайперы», Найк Борзов, группы «Мумий Тролль» и «Операция Пластилин» - всего выступили более 130 коллективов.

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