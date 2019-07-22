22 Июль 04:46 2019-07-23T00:53:03+03:00

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Пожар у Льва Толстого в Ясной Поляне, введение в колхозах оплаты в трудоднях, начало поставок в СССР кубинского сахара 00:00 00:00

22 июля. В этот день в разные годы:

1910 год. Горит усадьба Льва Толстого Ясная Поляна.

1930 год. В колхозах вводится оплата в трудоднях.

1934 год. Убит американский бандит Джон Диллинджер, которого в США называли "преступник №1".

1951 год. Полет первых собак Дезика и Цыгана на геофизической ракете.

1960 год. В СССР начинает поступать кубинский сахар.

1946 год. День рождения Мирей Матье.