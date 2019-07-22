СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-22T20:03:54+03:00

Как знакомиться по интернету 00:00 00:00

Сегодня мы поговорим о знакомствах. А точнее - о лучших способах найти себе пару с помощью высоких технологий.

За последние годы в амурных делах многое поменялось. Звать девушку на свидание в живом диалоге больше не принято. И не потому, что с ней туда может прийти кузнец, а потому, что значительная доля всех знакомств почти окончательно перебралась в интернет.

Ученые из Стэнфорда проанализировали данные за последние полвека и сделали выводы о том, как находят романтических партнеров в современном мире. Результаты показали, что почти 40% пар, созданных за последние несколько лет, были образованы благодаря интернету. На втором месте по популярности - знакомство в барах и пабах. А вот аналоговые способы, напротив, практически сошли на нет. Знакомства в церквях, через членов семьи и на улице не занимают больше 10 процентов.

Так что интернет вошел в нашу жизнь очень прочно. Здесь мы отдыхаем, здесь мы работаем.. Так почему же не использовать его для поиска спутника жизни? Возможностей для этого действительно много. Тут и сайты знакомств, и чат-рулетки, и множество мобильных приложений. Но обращать внимание стоит только на самые популярные - в них больше народу, а значит, и выбор больше. Принцип работы у всех примерно одинаковый. Вам предлагают кандидатов, которые подходят под ваши параметры. Тут можно указать возраст, расстояние, а в некоторых - даже рост и цвет волос. Вы сидите, листаете фоточки и лайкаете тех, кто вам понравился, ощущая себя продюсером или кастинг директором. Если вас лайкнут в ответ, то откроется окно чата. Здесь вы сможете блеснуть остроумием или рассказать про коллекцию лютневой музыки, которая хранится у вас на антресолях. Короче, дальше все зависит только от вас.

Но оказавшись на просторах интернет-знакомств, не забывайте о своей безопасности. Далеко не все пользователи действительно ищут себе партнера. Некоторые находятся в поиске жертв для воплощения в жизнь своих грязных делишек. Были случаи, когда наивные дамы переводили своим виртуальным донжуанам огромные суммы! Только потому, что хотели большой и чистой любви.