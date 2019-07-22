2019-07-22T16:36:52+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Центробанк уверен, что закредитованность населения не является проблемой, ливни обрушились на приморье и Краснодар, страховщики назвали самые угоняемые авто в России

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Центробанк уверен, что закредитованность населения не является проблемой, ливни обрушились на приморье и Краснодар, страховщики назвали самые угоняемые авто в России

00:00
00:00

Главные темы:

- В Госдуме считают, что меры Центробанка не позволят возникнуть "пузырям" в кредитовании. Как заявил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Банк России регулирует ситуацию и кризиса в этой сфере ждать не стоит.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что закредитованность населения окажет негативное влияние на российскую экономику и приведет к "взрывному" эффекту.

- Тайфун "Данас", который обрушился на Приморье вместе с ливнями и ветром, постепенно ослабевает - сообщают в МЧС. За прошедшую ночь в регионе выпала месячная норма осадков, во Владивостоке - половина месячной нормы. Было объявлено штормовое предупреждение. Данных о пострадавших нет.

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк предостерегает: погода улучшится, но регион может пострадать от наводнения.

А пока в Приморье готовятся к возможным паводкам, в Краснодаре с ними прощаются. В воскресенье там под водой оказались почти 30 городских улиц. Из-за ливней было прекращено движение общественного транспорта, некоторые люди, буквально добирались вплавь. Подробнее - корреспондент "Комсомольской правды" в Краснодаре Егор Казаков.

- Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк. Собственному корреспонденту "Комсомольской правды" в Соединенных Штатах Алексею Осипову удалось выяснить, что Синтия Джерманотта не винит дочь в разрыве пары.

- Страховщики назвали самые угоняемые авто в России. За первую половину этого года, печальный рейтинг возглавили седаны и хэтчбеки корейских марок.

Лидером по угонам оказался Hyundai Solaris, серебро досталось Kia Rio, замыкает тройку - Kia Ceed. В регионах угонщики чаще охотятся за бюджетными моделями, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге нередко пропадают премиальные автомобили. Среди них: немецкий кроссовер BMW X5 и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Независимый автоэксперт Андрей Осипов считает, что интерес к недорогим авто у преступников проснулся из-за повышения спроса на подержанные детали.

Скачать передачу [mp3, 10.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:16 - 13:45

Темы дня

Тема: Из-за пьяного водителя «скорой» погибла беременная женщина, юбилейное двадцатое «Нашествие» подошло к концу, у россиян накопилась рекордная сумма свободных денег

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
18 Июля 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Киев не признает упрощение получения российского гражданства, с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах, жестокий маньяк появился в Архангельске

В студии: Вероника БОРИСЕНКОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Путин отменил санкции против Эритреи, действовавшие почти 10 лет
МЧС будет ремонтировать дома многодетных семей
Порошенко повторно вызвали на допрос
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки свыше 75% бюллетеней
Всех отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выписали из больниц
В России увеличилось число мигрантов из Армении и Украины
Россия и Испания обсудили меры по усилению борьбы с терроризмом
Мутко поручил завершить выплаты пострадавшим от паводков в Иркутской области до конца июля
Врач-генетик рассказала, к чему приводит зависимость от смартфона
Зампред правления "Новатэка", американец Джетвей получил гражданство РФ
Диабет оказался гораздо опаснее для женщин, чем для мужчин
Дарт Вейдер проиграл выборы в Одессе
Трамп назвал ложью и пропагандой сообщения об аресте шпионов ЦРУ в Иране
Умер Виктор Мусияка, один из авторов Конституции Украины
Жителей Подмосковья предупредили о надвигающейся грозе
Онищенко предложил добавить сильным вузам бюджетных мест
В Генпрокуратуре Украины прокомментировали сообщение об «исчезновении» Луценко
Семь человек погибли при обстреле боевиками сирийской провинции Хама
Четверо туристов погибли и 23 пропали из-за наводнения в Китае
Минобороны опубликовало видео высадки морпехов Северного флота
На 23 июля назначен тест системы электронного голосования
Лукашенко назвал Украину "головной болью" и "бедой" Европы
Ленинградская область сама готовит себе врачей
Четверть продаваемой питьевой воды в России является подделкой
В России собрали 250 миллионов рублей на курортных сборах
Самого вежливого оленя в мире сняли на видео
Суд отказал экс-министру обороны Грузии в аресте активов "Рустави 2"
Гимнастка сорвалась с высоты в Центре цирковых искусств
Путин возглавил набсовет «Россия - страна возможностей»