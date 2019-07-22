СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-22T16:36:52+03:00

Центробанк уверен, что закредитованность населения не является проблемой, ливни обрушились на приморье и Краснодар, страховщики назвали самые угоняемые авто в России 00:00 00:00

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- В Госдуме считают, что меры Центробанка не позволят возникнуть "пузырям" в кредитовании. Как заявил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Банк России регулирует ситуацию и кризиса в этой сфере ждать не стоит.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что закредитованность населения окажет негативное влияние на российскую экономику и приведет к "взрывному" эффекту.

- Тайфун "Данас", который обрушился на Приморье вместе с ливнями и ветром, постепенно ослабевает - сообщают в МЧС. За прошедшую ночь в регионе выпала месячная норма осадков, во Владивостоке - половина месячной нормы. Было объявлено штормовое предупреждение. Данных о пострадавших нет.

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк предостерегает: погода улучшится, но регион может пострадать от наводнения.

А пока в Приморье готовятся к возможным паводкам, в Краснодаре с ними прощаются. В воскресенье там под водой оказались почти 30 городских улиц. Из-за ливней было прекращено движение общественного транспорта, некоторые люди, буквально добирались вплавь. Подробнее - корреспондент "Комсомольской правды" в Краснодаре Егор Казаков.

- Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк. Собственному корреспонденту "Комсомольской правды" в Соединенных Штатах Алексею Осипову удалось выяснить, что Синтия Джерманотта не винит дочь в разрыве пары.

- Страховщики назвали самые угоняемые авто в России. За первую половину этого года, печальный рейтинг возглавили седаны и хэтчбеки корейских марок.

Лидером по угонам оказался Hyundai Solaris, серебро досталось Kia Rio, замыкает тройку - Kia Ceed. В регионах угонщики чаще охотятся за бюджетными моделями, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге нередко пропадают премиальные автомобили. Среди них: немецкий кроссовер BMW X5 и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Независимый автоэксперт Андрей Осипов считает, что интерес к недорогим авто у преступников проснулся из-за повышения спроса на подержанные детали.