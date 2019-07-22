2019-07-22T17:25:35+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Из-за пьяного водителя «скорой» погибла беременная женщина, юбилейное двадцатое «Нашествие» подошло к концу, у россиян накопилась рекордная сумма свободных денег

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Из-за пьяного водителя «скорой» погибла беременная женщина, юбилейное двадцатое «Нашествие» подошло к концу, у россиян накопилась рекордная сумма свободных денег

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Главные темы:

- Норма содержания алкоголя в крови водителя скорой помощи, по вине которого погибла беременная женщина, была превышена в 6 раз. После того, как карета улетела в кювет, виновник аварии попытался сбежать, оставив в искореженной "Газели" будущую маму и фельдшера скорой.

- Юбилейное двадцатое "Нашествие" подошло к концу. Вместе с другими поклонниками русского рока, его пережил и мой коллега Валентин Алфимов. Он подробнее расскажет о четырех днях, проведенных в "Большом Завидове".

- В Совфеде ответили на угрозы Киева на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса. Москва готова принять ответные меры. Как рассказал член комитета по международным делам Олег Морозов, для граждан Донбасса российский паспорт - это единственная возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев может ввести ограничения, а также усложнить процесс получения российского гражданства выходцам с юго-востока страны.

- У россиян накопилась рекордная сумма свободных денег. По результатам исследования холдинга «Ромир», в июне их стало почти на двенадцать процентов больше, чем в мае.

Такая тенденция характерна для первого летнего месяца и связана с началом сезона отпусков, - рассказал представитель исследовательского холдинга "Ромир" Дмитрий Ершов.

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