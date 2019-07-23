2019-07-23T20:39:56+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Получен патент на лампу накаливания в России, на боевое дежурство поставлены ракеты "Тополь", выходит компьютерная игра "Quake", умерла Эми Уайнхаус

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Получен патент на лампу накаливания в России, на боевое дежурство поставлены ракеты "Тополь", выходит компьютерная игра "Quake", умерла Эми Уайнхаус

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23 июля. В этот день в разные годы:

1874 год - Александр Ладыгин получает патент на лампу накаливания в России.

1980 год - запуск космического корабля, в составе которого впервые был вьетнамский космонавт.

1985 год - на боевое дежурство поставлены ракеты "Тополь".

1996 год - выходит компьютерная игра "Quake".

2011 год - умерла Эми Уайнхаус.

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