СЕГОДНЯ 04:50 2019-07-23T20:39:56+03:00

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Получен патент на лампу накаливания в России, на боевое дежурство поставлены ракеты "Тополь", выходит компьютерная игра "Quake", умерла Эми Уайнхаус 00:00 00:00

23 июля. В этот день в разные годы:

1874 год - Александр Ладыгин получает патент на лампу накаливания в России.

1980 год - запуск космического корабля, в составе которого впервые был вьетнамский космонавт.

1985 год - на боевое дежурство поставлены ракеты "Тополь".

1996 год - выходит компьютерная игра "Quake".

2011 год - умерла Эми Уайнхаус.