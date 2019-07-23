Получен патент на лампу накаливания в России, на боевое дежурство поставлены ракеты "Тополь", выходит компьютерная игра "Quake", умерла Эми Уайнхаус
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Получен патент на лампу накаливания в России, на боевое дежурство поставлены ракеты "Тополь", выходит компьютерная игра "Quake", умерла Эми Уайнхаус
23 июля. В этот день в разные годы:
1874 год - Александр Ладыгин получает патент на лампу накаливания в России.
1980 год - запуск космического корабля, в составе которого впервые был вьетнамский космонавт.
1985 год - на боевое дежурство поставлены ракеты "Тополь".
1996 год - выходит компьютерная игра "Quake".
2011 год - умерла Эми Уайнхаус.