СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-23T12:45:50+03:00

В Хабаровском крае сгорел палаточный лагерь с детьми, филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях 00:00 00:00

Главные темы:

- Палаточный лагерь в «Холдоми» (Хабаровский край) сгорел сегодня ночью. Экстренные службы продолжают работать на месте пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Напомним, 23 июля, около трех часов ночи по местному времени на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», в палаточном городке произошел пожар. Площадь составила около 240 квадратных метров, сгорело дотла 20 палаток. В них находилось 189 детей, один погиб, еще трое в реанимации.

- Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях.

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