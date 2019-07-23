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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

В Хабаровском крае сгорел палаточный лагерь с детьми, филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

В Хабаровском крае сгорел палаточный лагерь с детьми, филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях

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Главные темы:

- Палаточный лагерь в «Холдоми» (Хабаровский край) сгорел сегодня ночью. Экстренные службы продолжают работать на месте пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Напомним, 23 июля, около трех часов ночи по местному времени на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», в палаточном городке произошел пожар. Площадь составила около 240 квадратных метров, сгорело дотла 20 палаток. В них находилось 189 детей, один погиб, еще трое в реанимации.

- Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях.

- Где живут российские трудоголики, выяснил опрос.

- Россия превращается в пустыню, в которой растут лишь города-гиганты.

- Зелёный горошек назвали эффективным средством для борьбы со стрессом.

- Эксперты о «кредитном взрыве» в 2021 году: Центробанку придется повысить ставки, чтобы снять народ с «долговой иглы».

- От своих татуировок хотели бы избавиться 27 процентов россиян — так чаще всего отвечали люди старше 60 лет (35 процентов).

- Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой.

- Краснодар заливает, Новосибирск весь в дыму: репортажи наших корреспондентов.

- Центральная избирательная комиссия Украины обработала 90,89% протоколов с выборов в Верховную раду. Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.

- Лукашенко назвал Украину "головной болью" всей Европы.

- Поздравляем с днём рождения Александра Олешко.

- Новости спорта.

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В студии: Михаил АНТОНОВ, Алена МАРТЫНОВА
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