В Хабаровском крае сгорел палаточный лагерь с детьми, филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
В Хабаровском крае сгорел палаточный лагерь с детьми, филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях
Главные темы:
- Палаточный лагерь в «Холдоми» (Хабаровский край) сгорел сегодня ночью. Экстренные службы продолжают работать на месте пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Напомним, 23 июля, около трех часов ночи по местному времени на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», в палаточном городке произошел пожар. Площадь составила около 240 квадратных метров, сгорело дотла 20 палаток. В них находилось 189 детей, один погиб, еще трое в реанимации.
- Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях.
- Где живут российские трудоголики, выяснил опрос.
- Россия превращается в пустыню, в которой растут лишь города-гиганты.
- Зелёный горошек назвали эффективным средством для борьбы со стрессом.
- Эксперты о «кредитном взрыве» в 2021 году: Центробанку придется повысить ставки, чтобы снять народ с «долговой иглы».
- От своих татуировок хотели бы избавиться 27 процентов россиян — так чаще всего отвечали люди старше 60 лет (35 процентов).
- Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой.
- Краснодар заливает, Новосибирск весь в дыму: репортажи наших корреспондентов.
- Центральная избирательная комиссия Украины обработала 90,89% протоколов с выборов в Верховную раду. Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
- Лукашенко назвал Украину "головной болью" всей Европы.
- Поздравляем с днём рождения Александра Олешко.
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