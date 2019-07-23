СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-23T15:35:10+03:00

Южная Корея обвинила Россию во вторжении, в Росстандарте предложили сократить размер парковок, работникам банков запретят пользоваться смартфонами на рабочем месте 00:00 00:00

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- Южная Корея выдвинула ноту протеста из-за предполагаемого нарушения российскими военными самолетами ее государственных границ. По информации южнокорейского агенства РЕНХАП российский бомбардировщик дважды вторгся в воздушное пространство над Японским морем. В ответ были подняты истребители F-15, которые открыли предупредительный огонь - передает агенство.

Минобороны России опровергает эту информацию. В ведомстве заявили, что стратегический Ту-95МС шел без отклонений от курса и держался на удалении больше 25 километров от островов Токто, не нарушая границ Южной Кореи.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью Радио "Комсомольская правда" объяснил, что российская авиация не могла вторгнуться в чужое воздушное пространство. Нам просто это было не нужно.

По версии Комитета начальников штабов вооруженных сил Кореи, в опознавательную зону ПВО страны вторглись три военных самолета РФ и два - китайских ВВС. Это первый подобный случай нарушения воздушного пространства - подчеркивает комитет.

- В Росстандарте предложили сократить размер парковок. Машиноместа вдоль дорог предлагается сузить до двух метров и укоротить до 5,5 метра. Ширина проезда при этом должна быть не меньше трёх метров.

Как рассказал глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский, изменения помогут стимулировать горожан пользоваться малолитражными автомобилями.

Уменьшение размеров машиномест позволит на 20% увеличить их количество, - считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Ранее Госдума приняла закон о требованиях к парковкам для инвалидов. Граждане с ограниченными возможностями и сопровождающие их водители со следующего года смогут бесплатно пользоваться стоянками независимо от города проживания.

- На Кубани отец посадил на цепь сына, чтобы отвезти жену в роддом. Мальчик освободился и пришел в магазин. Работники вызвали МЧС и правоохранительные органы.

- Работникам банков запретят пользоваться смартфонами на рабочем месте. Ограничения коснутся и всех гаджетов, которые оснащены камерами.

Запрет необходим для борьбы с утечками персональных данных клиентов, - объяснил в интервью Радио "Комсомольская правда" президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Эта инициатива больше похожа на пиар-акцию, - считает эксперт в области безопасности Александр Власов. По его словам, ограничение на смартфоны не помешает, но оно не защитит банковских клиентов.