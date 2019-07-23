СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-23T15:54:40+03:00

Польша позвала Германию на празднование начала Второй мировой войны, большинство россиян получают 23,5 тысячи в месяц, сенаторы захотели установить личности пользователей электронной почты 00:00 00:00

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- Польша пригласила Германию на 80-летие начала Второй мировой войны, но не позвала Россию. Варшава соберет круг союзников - это члены НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства, в том числе Белоруссия. Главным гостем должен стать Дональд Трамп, но Белый дом пока официального не подтвердил его участие.

Варшава также объяснила, что России не будет на траурных меропиятиях из-за нарушения международного права в 1939 году.

Историк, советник ректора московского педагогического государственного университета Евгений Спицын считает, что таким шагом Польша подтвердила - Советский Союз не имеет никакого отношения к началу войны.

- Большинство россиян получают двадцать три с половиной тысячи рублей в месяц - это данные Росстата. Но, речь идет о модальной зарплате - наиболее популярном значении в выборке. Если на предприятии работают несколько человек с окладами 30, 50 и 70 тысяч рублей - модальным значением для компании будет 30 тысяч, встречающееся чаще всего.

Цифры Росстата могут быть занижены, - считает экономист, директор Института социоэкономики МФЮА Александр Бузгалин.

- В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей электронной почты. По инициативе сенаторов, отправлять письма на электронку можно будет после регистрации через номер мобильного телефона, который "привязан" к паспортным данным человека. Также предлагается обязать почтовые сервисы ограничивать передачу электронных сообщений с информацией, которая признана запрещенной в России. Одним из авторов законопроекта выступил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Член "Ассоциации руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко считает, что пользователи все равно обойдут принудительную регистрацию.