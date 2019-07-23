2019-07-23T14:36:12+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В реанимации умер мальчик, который вернулся в горящую палатку, чтобы спасти своих друзей

Вот в этих «негорючих» палатках жили дети и сушили вещи на обогревателяхВот в этих «негорючих» палатках жили дети и сушили вещи на обогревателяхФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Число погибших при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до четырёх

В реанимации умер мальчик, который вернулся в горящую палатку, чтобы спасти своих друзей

00:00
00:00

Число погибших при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до четырёх. В реанимации умер мальчик, который вернулся в горящую палатку, чтобы спасти своих друзей. Власти региона объявили трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело.

Дирекция лагеря опровергает информацию о том, что десятилетний мальчик пытался спасти своих друзей, но губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не верит в это.

Следственный комитет задержал двух человек по уголовному делу о гибели детей на пожаре. Это директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» и директор самого лагеря.

Как рассказал в интервью Радио "Комсомольская правда" член координационного Совета по развитию туризма при правительстве Матвей Шпаро, лагерь не был внесён в соответствующий реестр.

Член Координационного совета по развитию детского туризма при Правительстве Сергей Минделевич считает, лагерь под Хабаровском должен был пройти все проверки.

Следователи проверят надзорные органы, которые должны были обеспечивать безопасность детей в лагере в Хабаровском крае.

Скачать передачу [mp3, 9.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:16 - 13:45

Темы дня

Тема: Польша позвала Германию на празднование начала Второй мировой войны, большинство россиян получают 23,5 тысячи в месяц, сенаторы захотели установить личности пользователей электронной почты

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
Сегодня 12:16 - 12:45

Темы дня

Тема: Южная Корея обвинила Россию во вторжении, в Росстандарте предложили сократить размер парковок, работникам банков запретят пользоваться смартфонами на рабочем месте

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
22 Июля 2019 13:16 - 13:45

Темы дня

Тема: Из-за пьяного водителя «скорой» погибла беременная женщина, юбилейное двадцатое «Нашествие» подошло к концу, у россиян накопилась рекордная сумма свободных денег

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
22 Июля 2019 12:16 - 12:45

Темы дня

Тема: Центробанк уверен, что закредитованность населения не является проблемой, ливни обрушились на приморье и Краснодар, страховщики назвали самые угоняемые авто в России

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Сразу 20 регионов превысили максимальный уровень просрочки по кредитам
Главы МИД России и Франции обсудили итоги выборов в Раду
Лишний вес у матерей вызвал рак у детей
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС для пальмового масла
Китай начинает экспортировать подержанные автомобили в Россию
Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания
В России опровергли слова Помпео о том, что Москва нарушает договоры
Самолет рейса Осло-Москва вернулся из-за падения давления в салоне
Около 40 человек пострадали из-за природных пожаров в Португалии
В Госдуме прокомментировали проект об идентификации пользователей к e-mail
Два человека погибли при падении вездехода в ущелье на Камчатке
Пять человек погибли в результате схода оползня в Турции
В МИД РФ назвали непонятной идею Вашингтона о коалиции в Ормузском проливе
Япония считает, что перехватить самолеты РФ должны были ее истребители
Первый этап поставок компонентов С-400 завершится к концу недели
Появилось видео перехвата корейскими истребителями российского и китайского самолетов
Россельхознадзор снял запрет на ввоз белорусских яблок в Россию
Трамп заявил, что Джонсон станет великолепным премьер-министром Великобритании
В США запретили удаление когтей у кошек
У берегов Италии разбился вертолет с россиянами
В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Умер Ли Пэн - экс-премьер Госсовета КНР
Глава ЦИК: никакие митинги не повлияют на решения ЦИК
Глава МЧС России поручил провести проверки детских лагерей после пожара в Хабаровском крае
Суд продлил арест сестрам Хачатурян
В Госдуме оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего