СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-23T14:36:12+03:00

Вот в этих «негорючих» палатках жили дети и сушили вещи на обогревателях Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В реанимации умер мальчик, который вернулся в горящую палатку, чтобы спасти своих друзей 00:00 00:00

Число погибших при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до четырёх. В реанимации умер мальчик, который вернулся в горящую палатку, чтобы спасти своих друзей. Власти региона объявили трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело.

Дирекция лагеря опровергает информацию о том, что десятилетний мальчик пытался спасти своих друзей, но губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не верит в это.

Следственный комитет задержал двух человек по уголовному делу о гибели детей на пожаре. Это директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» и директор самого лагеря.

Как рассказал в интервью Радио "Комсомольская правда" член координационного Совета по развитию туризма при правительстве Матвей Шпаро, лагерь не был внесён в соответствующий реестр.

Член Координационного совета по развитию детского туризма при Правительстве Сергей Минделевич считает, лагерь под Хабаровском должен был пройти все проверки.

Следователи проверят надзорные органы, которые должны были обеспечивать безопасность детей в лагере в Хабаровском крае.