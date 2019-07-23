2019-07-23T21:37:55+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

В Хабаровском крае введен режим ЧС и объявлен траур по погибшим детям, Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании, Москва заявила о хулиганстве южнокорейских летчиков

Елена Афонина - главными темами дняЕлена Афонина - главными темами дня

Елена Афонина - главными темами дня

В Хабаровском крае введен режим ЧС и объявлен траур по погибшим детям, Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании, Москва заявила о хулиганстве южнокорейских летчиков

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Главные темы:

- В Солнечном районе Хабаровского края введут режим ЧС после пожара в детском палаточном лагере. С 23 июля в регионе объявят трехдневный траур.

Родители Ирины Дьячковой - девочки, пострадавшей во время пожара, рассказали в интервью "Комсомольской правде", что их дочь выжила, потому что проснулась, ощутив жжение в локте от огня.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова призвала проверить безопасность всех детских лагерей в стране. На месте пожара продолжают работать следователи.

Инструктор по сноуборду Светлана Шолохова, которая работает каждую зиму в этом учреждении, отзывается положительно о руководстве. Она считает, что произошедшее - случайность, так как дирекция лагеря всегда с ответственностью подходит к вопросам безопасности.

Следственный комитет задержал двух человек по уголовному делу о гибели детей на пожаре. Это директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» и директор самого лагеря.

- Великобритания получит одного из самых необычных премьеров в своей истории. Бывший мэр Лондона и глава МИД Борис Джонсон сегодня объявлен победителем гонки за пост лидера Консервативной партии и премьера страны.

- Москва оценила действия летчиков ВВС Южной Кореи как воздушное хулиганство. Военному атташе Кореи вручена ответная нота. Инцидент произошел во время совместного патрулирования российских и китайских летчиков.

Власти Южной Кореи заявили, что бомбардировщик ТУ-95 МС дважды вторгся в их воздушное пространство над Японским морем. В ответ были подняты истребители F-15, которые открыли предупредительный огонь.

Минобороны России опровергает эту информацию. В ведомстве заявили, что самолеты шли без отклонений от курса и держались на удалении больше 25 километров от островов Токто, не нарушая границ Южной Кореи.

Япония не осталась в стороне и тоже заявила о протесте по дипломатическим каналам России и Южной Корее. Территорию, над которой пролетали самолеты, японцы считают своей.

- Русская жена экс-короля Малайзии готова сделать тест ДНК, чтобы доказать его отцовство.

Ранее юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада 5-го подтвердил, что его клиент развелся с Оксаной Воеводиной. Он также усомнился в том, что русская красавица родила сына от экс-короля. Нет никаких биологических доказательств - заявил журналистам сингапурский правозащитник.

Тем временем, русская жена после рождения сына Леона, который появился на свет 22 мая, находится в Москве — это тоже подливает масла в огонь слухов. Комментариев прессе Оксана не дает, ограничиваясь философскими рассуждениями в Инстаграме.

А вот близкая подруга Воеводиной Лилия Настаева оказалась более разговорчива. Слушаем!

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