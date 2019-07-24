2019-07-25T00:44:01+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

На престол вступил Алексей Михайлович, из тюрьмы выпущен О.Генри, отменен "сухой закон" Михаила Горбачева

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

На престол вступил Алексей Михайлович, из тюрьмы выпущен О.Генри, отменен "сухой закон" Михаила Горбачева

00:00
00:00

24 июля. В этот день в разные годы:

1645 год - на престол вступает Алексей Михайлович "Тишайший".

1901 год - из тюрьмы выпущен О.Генри.

1945 год - США официально объявили, что имеют ядерную бомбу.

1990 год - отменен "сухой закон" Михаила Горбачева.

1971 год - объявлены итоги IV конкурса на лучшую молодежную песню.

Скачать передачу [mp3, 27.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Глава МИД Турции обсудил с белорусским коллегой нападение на дипломата
Немецкий актер Тиль Швайгер посмеялся над новым министром обороны Германии
Трамп надеется, что Мексика направит к границе с США больше военных
Эрдоган в Анкаре встретился с премьером Малайзии
Трамп: То, что пытался защищать Мюллер, защитить было невозможно
Yonhap: КНДР запустила две ракеты
Мюллер не рассматривал возможность того, что Трамп был «российским агентом»
Навального арестовали на 30 суток
Версия следствия: нападение на белорусского дипломата в Анкаре совершено на бытовой почве
На Украине решили ввести новые санкции против России
Объявившего голодовку Шестуна перевели из СИЗО в психбольницу
В белорусского дипломата выстрелили в Турции
Путин выразил соболезнования в связи гибелью детей в лагере "Холдоми"
Китай и Южная Корея обсудят проведение морской границы
МИД РФ осудил блокировку российского сайта в Латвии
Карел Готт отменил юбилейный концерт в Чехии из-за болезни
Объявлены имена 13 претендентов на Букеровскую премию