На престол вступил Алексей Михайлович, из тюрьмы выпущен О.Генри, отменен "сухой закон" Михаила Горбачева
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
На престол вступил Алексей Михайлович, из тюрьмы выпущен О.Генри, отменен "сухой закон" Михаила Горбачева
24 июля. В этот день в разные годы:
1645 год - на престол вступает Алексей Михайлович "Тишайший".
1901 год - из тюрьмы выпущен О.Генри.
1945 год - США официально объявили, что имеют ядерную бомбу.
1990 год - отменен "сухой закон" Михаила Горбачева.
1971 год - объявлены итоги IV конкурса на лучшую молодежную песню.