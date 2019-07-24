2019-07-24T14:47:55+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

После пожара детский лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае закроют

Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском краеСгоревший палаточный лагерь в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По делу о пожаре уже задержаны директор компании, которой принадлежит лагерь, а также директор самого лагеря

После пожара детский лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае закроют

00:00
00:00

Сотрудника МЧС задержали по делу о пожаре в лагере "Холдоми". Эдуарда Новгородцева подозревают в халатности. По данным следствия, в июле в лагере проходили плановые учения, во время которых Новгородцев обнаружил, что детей размещают в палатках с нарушением противопожарных норм. Однако он ничего не сделал для того, чтобы обязать руководство лагеря исправить недочёты.

После пожара детский лагерь закроют. Как заявил глава Хабаровского края Сергей Фургал, сейчас готовятся документы, которые необходимы для остановки деятельности учреждения.

Эксперт по пожарной безопасности Геннадий Трефилов считает, что трагедия в Хабаровском крае произошла из-за упущения нормативных требований относительно детских палаточных городков.

Что именно произошло, в чем причина трагедии, из чего сделаны палатки, - выясняет следствие. Показания дают очевидцы. С одной из них - девочкой Олей - удалось пообщаться нашему корреспонденту Марии Мишкиной.

По делу о пожаре уже задержаны директор компании, которой принадлежит лагерь, а также директор самого лагеря. Они находятся в статусе подозреваемых по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В регионах идут внеплановые проверки детских лагерей после трагедии в Хабаровском крае. Сотрудники МЧС смотрят, как выполняются требования пожарной безопасности, изучают состояние противопожарных сигнализаций и систем оповещения.

В Российском союзе туриндустрии опасаются массового закрытия баз отдыха. Власти в очередной раз закрутят гайки всему сегменту, который и так испытывает серьезные трудности, считает вице-президент организации Ольга Санаева.

Пожар в палаточном городке на территории туристического комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 из 26 палаток. В лагере находились 189 детей, один погиб на месте, трое позже скончались от ожогов.

Скачать передачу [mp3, 14.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
23 Июля 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: В Хабаровском крае введен режим ЧС и объявлен траур по погибшим детям, Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании, Москва заявила о хулиганстве южнокорейских летчиков

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
23 Июля 2019 13:16 - 13:45

Темы дня

Тема: Польша позвала Германию на празднование начала Второй мировой войны, большинство россиян получают 23,5 тысячи в месяц, сенаторы захотели установить личности пользователей электронной почты

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
23 Июля 2019 12:16 - 12:45

Темы дня

Тема: Южная Корея обвинила Россию во вторжении, в Росстандарте предложили сократить размер парковок, работникам банков запретят пользоваться смартфонами на рабочем месте

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
22 Июля 2019 13:16 - 13:45

Темы дня

Тема: Из-за пьяного водителя «скорой» погибла беременная женщина, юбилейное двадцатое «Нашествие» подошло к концу, у россиян накопилась рекордная сумма свободных денег

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
22 Июля 2019 12:16 - 12:45

Темы дня

Тема: Центробанк уверен, что закредитованность населения не является проблемой, ливни обрушились на приморье и Краснодар, страховщики назвали самые угоняемые авто в России

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Япония демонтирует атомную электростанцию «Фукусима-2»
Меган Маркл встретилась с кумиром своего детства
Госдума разрешила использовать луки и арбалеты на охоте
Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти турецкого президента
Начался прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму
Мэй продолжит работу в качестве депутата Палаты общин
Бастрыкин оценил вовлеченность предпринимателей в преступные сообщества
Москалькова: СК не принимали решения о возвращении украинских моряков
Квентин Тарантино лично представит «Однажды в Голливуде» в Москве
Во Франции столкнулись два самолета, есть погибшие
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и Еврокомиссии обсудить транзит газа
Медали Олимпиады в Токио изготовят из переработанных мобильников
Капитан задержанного КНДР российского судна признал нарушение границы
Бастрыкин рассказал о расследовании убийства российского посла Карлова
Мюллер заявил, что Москва «систематически вмешивалась» в американские выборы
В работе Facebook произошел серьезный сбой
Facebook оштрафовали на пять млрд долларов
75-летие Победы увековечат в названиях улиц, площадей и скверов городов Ленобласти
В России планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
Омбудсмен Украины: достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков