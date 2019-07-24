СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-24T14:47:55+03:00

После пожара детский лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае закроют 00:00 00:00

Сотрудника МЧС задержали по делу о пожаре в лагере "Холдоми". Эдуарда Новгородцева подозревают в халатности. По данным следствия, в июле в лагере проходили плановые учения, во время которых Новгородцев обнаружил, что детей размещают в палатках с нарушением противопожарных норм. Однако он ничего не сделал для того, чтобы обязать руководство лагеря исправить недочёты.

После пожара детский лагерь закроют. Как заявил глава Хабаровского края Сергей Фургал, сейчас готовятся документы, которые необходимы для остановки деятельности учреждения.

Эксперт по пожарной безопасности Геннадий Трефилов считает, что трагедия в Хабаровском крае произошла из-за упущения нормативных требований относительно детских палаточных городков.

Что именно произошло, в чем причина трагедии, из чего сделаны палатки, - выясняет следствие. Показания дают очевидцы. С одной из них - девочкой Олей - удалось пообщаться нашему корреспонденту Марии Мишкиной.

По делу о пожаре уже задержаны директор компании, которой принадлежит лагерь, а также директор самого лагеря. Они находятся в статусе подозреваемых по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В регионах идут внеплановые проверки детских лагерей после трагедии в Хабаровском крае. Сотрудники МЧС смотрят, как выполняются требования пожарной безопасности, изучают состояние противопожарных сигнализаций и систем оповещения.

В Российском союзе туриндустрии опасаются массового закрытия баз отдыха. Власти в очередной раз закрутят гайки всему сегменту, который и так испытывает серьезные трудности, считает вице-президент организации Ольга Санаева.

Пожар в палаточном городке на территории туристического комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 из 26 палаток. В лагере находились 189 детей, один погиб на месте, трое позже скончались от ожогов.