СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-24T14:07:47+03:00

КНДР допрашивает задержанных российских моряков, а в Госдуме предложили отменить лишние бумаги при вызове скорой и ввести плату за курилки в аэропортах 00:00 00:00

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- Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна. По сообщению посольства, все моряки здоровы, но жалуются, что их не выпускают из кают, допрашивают и проводят обыски. У экипажа заканчиваются вода и продукты. Покидать борт им запрещено.

Как рассказал научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, одной из причин задержания могло стать наличие на борту специалистов из Южной Кореи.

- Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил отменить информационное согласие на оказание помощи при вызове скорой. По мнению депутата, бумажная работа иногда отнимает драгоценные минуты, которые могут быть очень важны для пациента. Морозов также рассказал как улучшить работу медиков.

- В Госдуме хотят дополнить законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федор Тумусов предложил сделать платный вход в места курения. Стоимость, по мнению депутата, должна составлять от 50 до 100 рублей. Тумусов отметил, что оборудование комнат потребует дополнительных затрат и их стоит возложить на самих курильщиков.

Ранее комитеты по охране здоровья и строительству рекомендовали Госдуме в первом чтении принять предложение о возвращении курилок. Однако, Минздрав выступил против этого законопроекта. Курение в общественных местах было запрещено с 2013 года "антитабачным" законом.