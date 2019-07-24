СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-24T15:29:48+03:00

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя до 21 года, в конце июля может похолодать до +9, правительство разрешит вырубку леса на Байкале 00:00 00:00

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- В России могут запретить продажу алкоголя до 21 года. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Шамсаил Саралиев. По его словам 78% россиян поддерживают повышение возрастных ограничений.

Главный редактор портала "Алкоголь РУ" Михаил Смирнов против такой инициативы. Невозможно полностью контролировать покупки молодежью алкогольной продукции. Кроме того, ограничения стимулируют подпольный рынок - считает Смирнов.

- На Центральную Россию надвигается ультраполярный холод. Конец июля будет богат на кардинальную смену температур от 28 до 9 градусов в дневное время. Как рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, подобные аномалии случаются раз в пятьдесят, а то и сто лет.

- Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Минприроды подготовило поправки в законопроект «Об охране озера». Госмонополии потребуется вырубка почти десяти тысяч гектаров леса вдоль железнодорожных путей.

Центральная экологическая зона Байкала охраняется не только российским, но и международным законодательством, - отмечает директор природоохранной общественной организации Роман Пукалов. По его словам, все изменения должны быть согласованы с ЮНЕСКО.