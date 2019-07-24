СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-24T16:49:57+03:00

Еще одна кассирша в Уфе вынесла из банка 6,5 миллионов рублей, а Госдума снизила налог на фрукты и ягоды, но подняла на пальмовое масло 00:00 00:00

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- Дурной пример заразителен. Точно также, как кассирша Луиза Хайрулина, другая сотрудница банка в Уфе похитила шесть с половиной миллионов рублей. 39-летняя уфимка незаметно присваивала себе деньги из кассы, но все же попалась работникам службы безопасности.

- Госдума снизила налог на фрукты и ягоды. Теперь он составит 10%. Но вдвое повысила НДС на пальмовое масло - до двадцати процентов. Депутаты рассчитывают, что отмена этой льготы принесет дополнительные 5 миллиардов рублей, которые можно будет направить на поддержку отечественных производителей молока и молочных продуктов.

Увеличение НДС на пальмовое масло даст толчок российскому рынку, а также улучшит качество продуктов - уверен зампред бюджетного комитета Александр Ремезков.