СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-24T17:07:14+03:00

Инстаграм отменяет лайки 00:00 00:00

Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, что будоражит голову миллионам тинейджеров по всему миру. Да что уж тинейджеров, зависимость от этого имеют и взрослые люди. Речь идет, конечно о лайках. А точнее - о лайках в инстаграмме.

Дело в том, что конвейер из красных сердечек скоро может буквально накрыться медным тазом. А все потому, что инстаграм подумывает полностью от них отказаться. И пользователи больше не смогут увидеть, сколько лайков набрали их фотографии и видео. Эта статистика будет доступна только авторам поста. То есть взглянув на очередное селфи той или иной звезды, понять насколько оно популярно, будет невозможно. Давайте разбираться.

Недавно социальная сеть действительно объявила, что тестирует обновление приложения. Нажимать на сердечки под фотографиями интересных вам людей по-прежнему будет можно. А вот увидеть, сколько еще человек это сделали - не получится. Представители самого Инстаграмма рассказали, что хотят, чтобы аудитория сфокусировалась на самих фото и видео, которыми делится, а не на том, сколько лайков они получают.

Не пугайтесь. Если вы сейчас зайдете в приложение, то не заметите никаких изменений. Новая версия тестируется пока что только в Канаде, Италии, Бразилии и ряде других стран. Подключится ли к этому эксперименту Россия, пока не понятно. Хотя на самом деле новый интерфейс тестируется и у нас, просто не так массово. Одним из тех, кто видит ленту без лайков, стал Максим Галкин. Пока что артисту все нравится. У себя в ленте он написал, что лайки для многих стали настоящей зависимостью. И благодаря такому решению Инстаграм спасает психику многих людей, и что самое важное, детей и подростков.

Однако с юмористом согласны далеко не все. Это обновление может стать серьезным ударом для тех, кто зарабатывает на контенте и продает у себя интеграцию. Без видимого числа лайков рекламодателю будет гораздо сложнее понять, насколько тот или иной блогер потенциально интересен, какая у него вовлеченность и статистика. То есть, в первую очередь могут пострадать бесчисленные бьюти-блогеры, обозреватели товаров и услуг. Кстати, один из российских блогеров уже подал на Инстаграм в суд и оставил жалобу в Роскомнадзоре. В своем заявлении он так и написал, что зарабатывает на размещении рекламы в своем профиле и невозможность видеть лайки плохо скажется на его доходах. В качестве компенсации блогер попросил полмиллиона рублей.