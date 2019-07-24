2019-07-24T21:28:13+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

СК возбудил дело из-за митинга у Мосизбиркома, Украине передали 64 осужденных в Донбассе, Зеленский решил уволить Кличко с поста мэра Киева

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

СК возбудил дело из-за митинга у Мосизбиркома, Украине передали 64 осужденных в Донбассе, Зеленский решил уволить Кличко с поста мэра Киева

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Главные темы:

- Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома. В рамках следствия планируется провести допросы организаторов и участников несогласованной акции. Дело возбуждено по статье 141 Уголовного кодекса - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Как рассказал адвокат правозащитной организации "Агора" Дмитрий Динзе, статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, но фигурантам не смогут дать реальный срок.

Те, кто ставит себя над законом, должен понимать, что за каждое действие им придётся отвечать, - заявил в интервью Радио "Комсомольская правда" директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Возбуждение уголовного дела против кандидатов имеет чёткий политический подтекст, - считает политик Игорь Драндин.

Следственный комитет действует в интересах граждан, защищая их от несанкционированных митингов, - подчёркивает директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. Подробные комментарии всех экспертов слушайте в плеере выше.

14 июля в Москве прошла несогласованная с властями акция, участники которой требовали допустить независимых кандидатов на выборы. В итоге были задержаны 39 человек, среди которых собиравшиеся баллотироваться в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина и Андрей Орел.

- Украине передали для наказания 64 осужденных в Донбассе. Это сделали в одностороннем порядке. В ЛНР заявили, что такой шаг очень значим и напоминает о доброй воли со стороны республики.

Тем временем Татьяна Москалькова прокомментировала заявление Киева о возвращении украинских моряков. Уполномоченный по правам человека в России сообщила, что следователи пока не принимали никаких решений.

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что потепления в отношениях между Украиной и Россией нет, потому что моряков отпустят только после вынесения приговора.

- Владимир Зеленский решил уволить Виталия Кличко с поста мэра Киева. Администрация украинского лидера попросила правительство сделать представление об отстранении от должности, - сообщают местные СМИ.

Однако, как рассказал политолог Михаил Погребинский, у президента нет полномочий увольнять мэра, но Зеленский вправе поставить своего человека на пост главы администрации.

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