2019-07-25T16:42:50+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Изобретение паровоза, казнь декабристов, смерть Высоцкого и выход в открытый космос Светланы Савицкой

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Изобретение паровоза, казнь декабристов, смерть Высоцкого и выход в открытый космос Светланы Савицкой

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25 июля. В этот день в разные годы:

1814 год. Изобретатель Джордж Стефенсон проводит испытания первого паровоза.

1826 год. Казнь декабристов в Петропавловской крепости.

1980 год. Умирает Владимир Высоцкий.

1984 год. В космос выходит первая женщина - Светлана Савицкая.

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