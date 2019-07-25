Изобретение паровоза, казнь декабристов, смерть Высоцкого и выход в открытый космос Светланы Савицкой
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Изобретение паровоза, казнь декабристов, смерть Высоцкого и выход в открытый космос Светланы Савицкой
25 июля. В этот день в разные годы:
1814 год. Изобретатель Джордж Стефенсон проводит испытания первого паровоза.
1826 год. Казнь декабристов в Петропавловской крепости.
1980 год. Умирает Владимир Высоцкий.
1984 год. В космос выходит первая женщина - Светлана Савицкая.