2019-07-25T11:15:18+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут

Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минутЗапуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут

Обсуждаем главные автомобильные новости с автоэкспертом, инженером, мастером спорта по автоспорту Никитой Гудковым

Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут

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Главные темы:

- В России появится китайский кроссовер ценой до миллиона рублей.

- Страна третьего мира. Китай начинает продавать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму.

- Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.

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