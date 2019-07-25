СЕГОДНЯ 07:03 2019-07-25T11:15:18+03:00

Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут

Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут 00:00 00:00

Главные темы:

- В России появится китайский кроссовер ценой до миллиона рублей.

- Страна третьего мира. Китай начинает продавать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму.

- Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.