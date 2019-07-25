Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут
Обсуждаем главные автомобильные новости с автоэкспертом, инженером, мастером спорта по автоспорту Никитой Гудковым
Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут
Главные темы:
- В России появится китайский кроссовер ценой до миллиона рублей.
- Страна третьего мира. Китай начинает продавать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму.
- Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.