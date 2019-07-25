В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС
Главные темы:
- В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Родионова.
- В Турции ранили белорусского дипломата. МИД сообщил о тяжелом состоянии советника посла Белоруссии в Турции.
- Волонтеры запустили общественную инициативу «Правопорядковый номер», призванную решить проблему анонимности полицейских.
Авторы проекта опубликовали петицию, в которой призвали МВД и Росгвардию, чтобы на форму сотрудников крупным светлым шрифтом наносили личный номер.
- Россияне назвали любимые зарубежные сериалы.
- «Квоты выдавать не будем». Кожемяко выгоняет иностранную рабсилу из Приморья. Челябинские власти придумали, как сократить число гастарбайтеров. Институт Гайдара: в России отмечен "аномальный" приток мигрантов.
- В неоплатном дыму: в курилки аэропортов предложили пускать за деньги.
- Госдума приняла в заключительном третьем чтении закон, который разрешает использовать лук и стрелы при охоте.
- Обзор прессы.
- Задержка самолетов - что делать, если задержали рейс.
- Новости спорта.