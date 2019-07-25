СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-25T12:35:28+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС 00:00 00:00

Главные темы:

- В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Родионова.

- В Турции ранили белорусского дипломата. МИД сообщил о тяжелом состоянии советника посла Белоруссии в Турции.

- Волонтеры запустили общественную инициативу «Правопорядковый номер», призванную решить проблему анонимности полицейских.

Авторы проекта опубликовали петицию, в которой призвали МВД и Росгвардию, чтобы на форму сотрудников крупным светлым шрифтом наносили личный номер.

- Россияне назвали любимые зарубежные сериалы.

- «Квоты выдавать не будем». Кожемяко выгоняет иностранную рабсилу из Приморья. Челябинские власти придумали, как сократить число гастарбайтеров. Институт Гайдара: в России отмечен "аномальный" приток мигрантов.

- В неоплатном дыму: в курилки аэропортов предложили пускать за деньги.

- Госдума приняла в заключительном третьем чтении закон, который разрешает использовать лук и стрелы при охоте.

- Обзор прессы.

- Задержка самолетов - что делать, если задержали рейс.

- Новости спорта.