2019-07-25T12:35:28+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС

00:00
00:00

Главные темы:

- В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Родионова.

- В Турции ранили белорусского дипломата. МИД сообщил о тяжелом состоянии советника посла Белоруссии в Турции.

- Волонтеры запустили общественную инициативу «Правопорядковый номер», призванную решить проблему анонимности полицейских.

Авторы проекта опубликовали петицию, в которой призвали МВД и Росгвардию, чтобы на форму сотрудников крупным светлым шрифтом наносили личный номер.

- Россияне назвали любимые зарубежные сериалы.

- «Квоты выдавать не будем». Кожемяко выгоняет иностранную рабсилу из Приморья. Челябинские власти придумали, как сократить число гастарбайтеров. Институт Гайдара: в России отмечен "аномальный" приток мигрантов.

- В неоплатном дыму: в курилки аэропортов предложили пускать за деньги.

- Госдума приняла в заключительном третьем чтении закон, который разрешает использовать лук и стрелы при охоте.

- Обзор прессы.

- Задержка самолетов - что делать, если задержали рейс.

- Новости спорта.

Скачать передачу [mp3, 118.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
9 Июля 2019 8:03 - 11:02

Главное - вовремя

Тема: Националисты сорвали телемост Россия-Украина, молодежь погрязла в ипотечных долгах, дети советуют родителям послушать Noize MC и Монеточку

В студии: Михаил АНТОНОВ, Алена МАРТЫНОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Путин отменил часть санкций в отношении Турции
Замглавы Службы внешней разведки Украины стала женщина
Компания-судовладелец: экипаж задержанного СБУ российского танкера отправляется домой
Раненный в Турции белорусский дипломат пришел в себя
В МАГАТЭ назначили нового руководителя
Косачев: Зеленский должен разъяснить свою позицию по задержанию российского танкера
Дженнифер Лоуренс снимется в новом фильме Паоло Соррентино
В России увеличилось число мошенничеств с электронными подписями
Представители РФ и Южной Кореи обсудили инцидент над Японским морем
В Совфеде назвали задержание российского танкера ударом по Зеленскому
Видео задержания российского танкера NEYMA опубликовала СБУ
В МИД РФ прокомментировали задержание Украиной российского танкера
В Госдуме назвали "пиратством" задержание Украиной российского танкера
Путин поздравил всех сотрудников следственных органов с профессиональным праздником
Правительство поддержало предложение сохранить льготы женщинам на селе
СБУ задержала российский танкер
Южная Корея призвала КНДР прекратить наращивание напряженности
По делу о пожаре в «Холдоми» арестовали сотрудника МЧС
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
На Каховской линии столичного метро заменят пути
Умер Бежи Каид ас-Себси – президент Туниса
В честь 75-летия освобождения городов Европы в Москве будут запущены салюты