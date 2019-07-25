СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-25T14:07:15+03:00

Арестован директор хабаровского детского лагеря, в Сибири бушуют лесные пожары, 75% россиян не хватает денег до зарплаты 00:00 00:00

Главные темы:

- Солнечный районный суд в Хабаровском крае арестовал на два месяца директора лагеря "Холдоми", где при пожаре погибли четверо детей. Максима Кузнецова обвинили в халатности. Также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения руководителю всей базы отдыха Виталию Бурлакову и начальнику отдела надзорной деятельности МЧС Эдуарду Новгородцеву.

- В Сибири и на Дальнем Востоке бушуют лесные пожары. Огнем охвачено больше двух миллионов гектаров. По экономическим причинам власти не будут бороться с пожарами в труднодосягаемых районах - там, где затраты на тушение превышает размер возможного ущерба.

Эксперт по противопожарной безопасности Денис Себенцов считает, что к работе нужно подключить добровольческие отряды.

- В Минтруде хотят бессрочно продлить программу материнского капитала. С такой инициативой выступил замминистра Алексей Вовченко. Он подчеркнул - величина маткапитала должна постоянно индексироваться, чтобы не допустить задержек в выплатах.

Специалист по семейному праву Виктория Дергунова считает, что это хорошая финансовая помощь семьям, но она не выполнила свою основную задачу.

- Высшее образование в регионах может стать бесплатным. С такой инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов. В документе также предлагается увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.

Как рассказал в интервью Радио "Комсомольская правда" автор законопроекта, депутат Борис Чернышов, бесплатное образование повысит привлекательность регионов и поможет бороться с оттоком молодёжи.

- 75 % россиян не хватает денег до зарплаты - об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-кредитования.

- Европейскую часть России ожидает резкое похолодание и мокрый снег. Как рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, на предстоящих выходных северо-восток страны окажется под действием антициклона, который принесёт рекордное число осадков.