2019-07-25T14:07:15+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Арестован директор хабаровского детского лагеря, в Сибири бушуют лесные пожары, 75% россиян не хватает денег до зарплаты

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Арестован директор хабаровского детского лагеря, в Сибири бушуют лесные пожары, 75% россиян не хватает денег до зарплаты

00:00
00:00

Главные темы:

- Солнечный районный суд в Хабаровском крае арестовал на два месяца директора лагеря "Холдоми", где при пожаре погибли четверо детей. Максима Кузнецова обвинили в халатности. Также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения руководителю всей базы отдыха Виталию Бурлакову и начальнику отдела надзорной деятельности МЧС Эдуарду Новгородцеву.

- В Сибири и на Дальнем Востоке бушуют лесные пожары. Огнем охвачено больше двух миллионов гектаров. По экономическим причинам власти не будут бороться с пожарами в труднодосягаемых районах - там, где затраты на тушение превышает размер возможного ущерба.

Эксперт по противопожарной безопасности Денис Себенцов считает, что к работе нужно подключить добровольческие отряды.

- В Минтруде хотят бессрочно продлить программу материнского капитала. С такой инициативой выступил замминистра Алексей Вовченко. Он подчеркнул - величина маткапитала должна постоянно индексироваться, чтобы не допустить задержек в выплатах.

Специалист по семейному праву Виктория Дергунова считает, что это хорошая финансовая помощь семьям, но она не выполнила свою основную задачу.

- Высшее образование в регионах может стать бесплатным. С такой инициативой выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов. В документе также предлагается увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.

Как рассказал в интервью Радио "Комсомольская правда" автор законопроекта, депутат Борис Чернышов, бесплатное образование повысит привлекательность регионов и поможет бороться с оттоком молодёжи.

- 75 % россиян не хватает денег до зарплаты - об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-кредитования.

- Европейскую часть России ожидает резкое похолодание и мокрый снег. Как рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, на предстоящих выходных северо-восток страны окажется под действием антициклона, который принесёт рекордное число осадков.

Скачать передачу [mp3, 21.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: У устроивших протесты оппозиционеров прошли обыски, российские магазины пригрозили бойкотом системе быстрых платежей Центробанка, пропускать летний отпуск оказалось полезно

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
23 Июля 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: В Хабаровском крае введен режим ЧС и объявлен траур по погибшим детям, Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании, Москва заявила о хулиганстве южнокорейских летчиков

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
23 Июля 2019 13:16 - 13:45

Темы дня

Тема: Польша позвала Германию на празднование начала Второй мировой войны, большинство россиян получают 23,5 тысячи в месяц, сенаторы захотели установить личности пользователей электронной почты

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
23 Июля 2019 12:16 - 12:45

Темы дня

Тема: Южная Корея обвинила Россию во вторжении, в Росстандарте предложили сократить размер парковок, работникам банков запретят пользоваться смартфонами на рабочем месте

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
22 Июля 2019 13:16 - 13:45

Темы дня

Тема: Из-за пьяного водителя «скорой» погибла беременная женщина, юбилейное двадцатое «Нашествие» подошло к концу, у россиян накопилась рекордная сумма свободных денег

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
22 Июля 2019 12:16 - 12:45

Темы дня

Тема: Центробанк уверен, что закредитованность населения не является проблемой, ливни обрушились на приморье и Краснодар, страховщики назвали самые угоняемые авто в России

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Путин отменил часть санкций в отношении Турции
Замглавы Службы внешней разведки Украины стала женщина
Компания-судовладелец: экипаж задержанного СБУ российского танкера отправляется домой
Раненный в Турции белорусский дипломат пришел в себя
В МАГАТЭ назначили нового руководителя
Косачев: Зеленский должен разъяснить свою позицию по задержанию российского танкера
Дженнифер Лоуренс снимется в новом фильме Паоло Соррентино
В России увеличилось число мошенничеств с электронными подписями
Представители РФ и Южной Кореи обсудили инцидент над Японским морем
В Совфеде назвали задержание российского танкера ударом по Зеленскому
Видео задержания российского танкера NEYMA опубликовала СБУ
В МИД РФ прокомментировали задержание Украиной российского танкера
В Госдуме назвали "пиратством" задержание Украиной российского танкера
Путин поздравил всех сотрудников следственных органов с профессиональным праздником
Правительство поддержало предложение сохранить льготы женщинам на селе
СБУ задержала российский танкер
Южная Корея призвала КНДР прекратить наращивание напряженности
По делу о пожаре в «Холдоми» арестовали сотрудника МЧС
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
На Каховской линии столичного метро заменят пути
Умер Бежи Каид ас-Себси – президент Туниса
В честь 75-летия освобождения городов Европы в Москве будут запущены салюты