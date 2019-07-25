2019-07-25T15:01:35+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

У устроивших протесты оппозиционеров прошли обыски, российские магазины пригрозили бойкотом системе быстрых платежей Центробанка, пропускать летний отпуск оказалось полезно

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

У устроивших протесты оппозиционеров прошли обыски, российские магазины пригрозили бойкотом системе быстрых платежей Центробанка, пропускать летний отпуск оказалось полезно

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Главные темы:

- Ночные обыски у оппозиционных политиков в СПЧ сочли попыткой давления. Об этом "Интерфаксу" рассказал председатель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета при президенте по правам человека Игорь Каляпин. По его мнению, у полиции не было оснований полагать, что в домах политиков находились запрещенные предметы.

В ночь на четверг были проведены обыски у нескольких незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму - лидера "Партии перемен" Дмитрия Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, кандидата от команды Гудкова Александра Соловьева. Обыски проводились в рамках дела о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома.

Отец Дмитрия Гудкова - бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, которого тоже не допустили на выборы в Мосгордуму рассказал о том, как проходили обыски.

- Российские магазины пригрозили бойкотом системе быстрых платежей Центробанка. Недовольство представителей ритейла вызвал тарифный коридор от суммы покупок, оплаченных через QR-коды. Об этом говорится в письме, которое направили Ассоциации компаний розничной и интернет-торговли на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

По мнению бизнесменов, банки будут использовать максимальный тариф почти в один процент, что не выгодно для торговых сетей.

Как рассказал в интервью Радио "Комсомольская правда" исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, представители отрасти могут понести серьёзные убытки.

- Пропускать летний отпуск полезно, выяснили специалисты. Психолог Ольга Маховская считает, что летом меняется режим работы, появляется больше времени на развлечения и хобби, а теплая погода поднимает настроение.

А вот психоаналитик Людимла Полянова советует россиянам заняться своим психическим здоровьем и не обращать внимание на погодные условия за окном.

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