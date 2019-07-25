СЕГОДНЯ 19:16 2019-07-25T20:16:56+03:00

Мосгоризбирком официально отказал в регистрации 5 кандидатам, Путин встретился в Кремле с пострадавшими от паводка в Иркутской области 00:00 00:00

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- Мосгоризбирком официально отказал лидеру "Партии перемен" Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Вместе с Гудковым отказы получили еще четыре кандидата - директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, депутат муниципалитета Зюзино Константинас Янкаускас, а также самовыдвиженцы Юлия Серебрянская и Константин Лисиц.

Члены избиркома рассматривали жалобы в отсутствие представителей СМИ. В начале заседания комиссии незарегистрированный кандидат Любовь Соболь потребовала от главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова зарегистрировать ее. Из-за этого рассмотрение жалоб пришлось перенести в другое помещение.

Мосгоризбирком продолжит рассматривать жалобы кандидатов на отказ в регистрации окружными комиссиями в пятницу. Будут рассмотрены обращения юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь и кандидата от партии "Яблоко" Елены Русаковой.

Всего в Мосгоризбирком подали жалобы 12 незарегистрированных кандидатов.

- Владимир Путин встретился в Кремле с пострадавшими от паводка в Иркутской области. Глава государства обсудил с ними проблемы, которые возникли в результате стихийного бедствия. Кроме того, он пригласил детей посетить Санкт-Петербург, где 28 июля пройдет военно-морской парад, приуроченный ко дню Военно-морского флота.

Предыдущая встреча Владимира Путина с пострадавшими от паводка состоялась 19 июля. Российский лидер прибыл в Тулун и лично пообщался с местными жителями, которые были размещены в пункте временного пребывания. Президент выслушал их жалобы, которые были связаны с получением жилищных сертификатов и компенсации.