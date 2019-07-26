2019-07-26T19:11:00+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Казнь Кочубея, создание ФБР, кампания по критике журнала "Новый мир"

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Казнь Кочубея, создание ФБР, кампания по критике журнала "Новый мир"

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26 июля. В этот день в разные годы:

1708 год - Мазепа казнит заговорщиков, которые хотели предупредить Петра I о предательстве. В их числе был Кочубей.

1722 год - начинается истребление индейцев в Америке.

1908 год - создание агенства, в будущем Федеральное бюро расследований.

1938 год - Ежов подает Сталину расстрельные списки военных.

1969 год - кампания по критике журнала "Новый мир".

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