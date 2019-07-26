Казнь Кочубея, создание ФБР, кампания по критике журнала "Новый мир"
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Казнь Кочубея, создание ФБР, кампания по критике журнала "Новый мир"
26 июля. В этот день в разные годы:
1708 год - Мазепа казнит заговорщиков, которые хотели предупредить Петра I о предательстве. В их числе был Кочубей.
1722 год - начинается истребление индейцев в Америке.
1908 год - создание агенства, в будущем Федеральное бюро расследований.
1938 год - Ежов подает Сталину расстрельные списки военных.
1969 год - кампания по критике журнала "Новый мир".