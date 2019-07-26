СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-26T16:42:33+03:00

Российские моряки с танкера вернулись на родину, американцы просят Турцию не ставить С-400 на вооружение, отечественные «Лады» станут дороже 00:00 00:00

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- Российские моряки с танкера "Ника спирит", задержанного на Украине, уже находятся в Краснодаре. В международной федерации транспортных рабочих рассказали, что члены экипажа отправляются домой на отдых.

Судно по-прежнему остается в порту Измаила - СБУ проверяет его причастность к блокированию украинских военных кораблей, которое произошло в прошлом году в Керченском проливе. Во время ареста, сотрудники службы безопасности обыскали танкер и изъяли документы - об этом рассказал капитан судна "Ника спирит" Илья Дробязко.

Старший механик российского танкера Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ общались вежливо и на русском языке. Экипаж спрашивали о том, где было судно и зачем оно пришло в порт. Украинскую спецслужбу интересовал только "Ника спирит", к российским морякам у СБУ претензий не было - отметил Карпов.

Политолог Руслан Осташко убежден, что российский танкер не могли арестовывать без приказа президента страны Владимира Зеленского.

- В Приамурье из-за нового паводка объявлен режим ЧС. Спасатели эвакуируют жителей из затопленных районов. Власти Амурской области отмечают, что пик паводка ожидается 27 июля.

- Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском. Мужчина доставлен в правоохранительные органы. Как рассказала сотрудник пресс-службы следственного управления по Московской области Ольга Врадий, им оказался 38-летний знакомый девушки.

На допросе мужчина признал свою вину и объяснил, что убил девушку в порыве ревности.

- Мосгоризбирком обратится в следственный комитет из-за срыва заседания незарегистрированным кандидатом, юристом ФБК Любовью Соболь. Об этом агентству РИА Новости сообщил член комиссии Дмитрий Реут. По его словам после заседания рабочей группы Мосгоризбиркома, Соболь собиралась продолжить голодовку в здании комиссии. Охрана вынесла ее из здания вместе с диваном.

- Американский сенатор Линдси Грэм попросил МИД Турции не ставить российские С-400 на вооружение. Если Анкара прислушается к советам Вашингтона, США не будет вводить санкции - подчеркнул Грэм.

Доцент кафедры политологии и социологии российского экономического университета Александр Перенджиев считает, что Турция не пойдет на поводу у американцев.

- Отечественные "Лады" станут дороже. Это уже третье повышение за год.

Рекомендованные розничные цены поднимутся на 5-7 тысяч рублей: седан "Гранта" в базовой комплектации будет стоить почти 500 тысяч, "Веста" чуть больше шестисот, цена на самый дорогой автомобиль - "Лада Веста Спорт" - будет стартовать от миллиона двадцати двух тысяч рублей.

Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что "АвтоВаз" дорожает, потому что в нем ставят комплектующие лучшего качества.