СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-26T22:02:08+03:00

Умные счетчики умеют отправлять показания в ЖЭК, сообщать об авариях и сигнализировать о попытках мухлежа 00:00 00:00

Всем привет! Похоже, в сфере коммунальных услуг наконец-то наметился прогресс. И я вовсе не о том, что график отключения горячей воды теперь можно увидеть онлайн. Речь пойдет об умных счетчиках, которые к 21 году станут обязательными по всей стране. Горячую воду летом они, конечно, не вернут, но зато будут сами отправлять показания и, возможно, позволят вам сэкономить. Новые приборы уже тестируются в нескольких регионах, но при желании установить их можно уже сейчас. Давайте разбираться, стоит ли игра свеч.

Смарт счетчики бывают для газа, электричества и воды. От привычных они отличаются встроенным радиомодулем беспроводной связи, который может самостоятельно обмениваться информацией с коммунальщиками. То есть лезть с фонариком к трубам или в электрощиток, чтобы записать цифры, больше не надо - показания передаются несколько раз в день без вашего участия.

Также планируется, что новинка также поможет решить проблему с авариями. К примеру, вы можете задать ежедневную норму потребления воды - допустим, 20 минут. И если вы вдруг забыли закрыть кран или трубу прорвало, прибор зафиксирует отклонение и отправит на телефон соответствующее уведомление.Такое же сообщение придет в коммунальные службы города.

А теперь о насущном - о выгоде. Если в вашем доме стоят обычные счетчики, то особой экономии по сравнению с умными вы не увидите. Разве что сэкономите время на вбивание показаний. Но вот если вы платите по нормативам, такой девайс может вдвое сократить ваши расходы. Здесь я поясню. Норматив - это определенное количество воды, электричества или газа, положенное на каждого прописанного человека. По нормативам платят те, кто забил на контроль показаний, либо просто не установил счетчики. Для последних вообще применяется штрафной коэффициент в полторы единицы. Если это про вас, то задумайтесь!

Еще одним плюсом новых приборов будет возможность сэкономить в период отключения горячей воды. Некоторые модели умных счетчиков умеют измерять температуру. Если она ниже нормы и из горячего крана течет холодная, то накрутка учитываться не будет.

Перейти на это чудо можно уже сейчас, заказав устройство напрямую у производителя, который вам понравился. Ценовой диапазон - от 2 до 10 тысяч. После подключения, вы получите доступ к личному кабинету или возможность установить приложение на смартфон. Там можно будет увидеть, сколько вы тратите воды, электричества или газа в день, месяц или за определенный период. Так что вы вполне сможете ощутить себя повелителем стихий. Хотя бы в масштабах отдельно взятой квартиры.

Ну а доморощенные физики-любители, привыкшие прикреплять к счетчикам мощные магниты, новинке не обрадуются. Если гаджет зафиксирует рядом с собой магнитное поле, он вас тут же заложит. И отправит уведомление о нарушении коммунальщикам, в полицию, вашей тёще и начальнику по работе. Шучу, в полицию отправлять он ничего, конечно, не будет. Впрочем, наших хакеров боятся во всем мире не зря. Уверен, через какое-то время найдутся умельцы, которые смогут обмануть даже это умное устройство.