СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-26T18:44:58+03:00

В Госдуме предложили разрешить нацистскую символику 00:00 00:00

В Госдуме предложили разрешить использование нацистской символики в видеоиграх. С такой инициативой выступили депутаты комитета по культуре. Обязательным условием при этом останется осуждение нацизма и формирование негативного отношения к этой идеологии.

Как рассказал первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов, в поправках парламентарии уточнили правила использования запрещенной символики в искусстве.