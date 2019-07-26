В Госдуме предложили разрешить нацистскую символику
Валентин Алфимов - с главными темами дня
В Госдуме предложили разрешить нацистскую символику
В Госдуме предложили разрешить использование нацистской символики в видеоиграх. С такой инициативой выступили депутаты комитета по культуре. Обязательным условием при этом останется осуждение нацизма и формирование негативного отношения к этой идеологии.
Как рассказал первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов, в поправках парламентарии уточнили правила использования запрещенной символики в искусстве.