СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-26T21:42:17+03:00

Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера, украинские пограничники пожаловались на атаки зеленым лучом, наша страна получила официальное приглашение на Олимпиаду в Токио 00:00 00:00

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- Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера. Освобождения моряков с задержанного в Измаиле судна недостаточно, - считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, украинские власти должны принести свои извинения за данный инцидент.

- В Госдуме назвали "бредом сумасшедшего" обвинения погранслужбы Украины об атаках ФСБ "зеленым лучом". Как заявил зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин, одна из основных целей в этом вопросе – в очередной раз показать Россию как мнимого агрессора.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов предположил, что украинских моряков могли осветить лазером хулиганы.

- Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду в Токио. Комитет сможет сформировать полноценную команду, которая выступит без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

Спортсмены смогут приехать на Игры под российским флагом и достойно представить свою страну, - отмечает почётный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.