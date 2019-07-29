Учреждение советских оренов, начало продаж «Властелина колец», премьера программы «Угадай мелодию»
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Учреждение советских оренов, начало продаж «Властелина колец», премьера программы «Угадай мелодию»
29 июля. В этот день в разные годы:
1942 год. Учреждение орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского.
1954 год. Начало продаж «Властелина колец» английского писателя Дж. Р. Р. Толкина.
1974 год. Премьера программы «Угадай мелодию» на телеканале NBC в США.
1981 год. Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер.
1974 год. В 32 года останавливается сердце солистки Касс Эллиотт.