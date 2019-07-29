2019-07-29T19:38:16+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Учреждение советских оренов, начало продаж «Властелина колец», премьера программы «Угадай мелодию»

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Учреждение советских оренов, начало продаж «Властелина колец», премьера программы «Угадай мелодию»

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29 июля. В этот день в разные годы:

1942 год. Учреждение орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского.

1954 год. Начало продаж «Властелина колец» английского писателя Дж. Р. Р. Толкина.

1974 год. Премьера программы «Угадай мелодию» на телеканале NBC в США.

1981 год. Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер.

1974 год. В 32 года останавливается сердце солистки Касс Эллиотт.

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