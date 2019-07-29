СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-29T18:14:04+03:00

Как сканеры лица постепенно вытесняют привычные пароли 00:00 00:00

Всем привет! Сегодня мы поговорим о биометрии и о том, как сканеры лица постепенно вытесняют привычные пароли. Давайте разбираться, как это работает и к чему может привести. Поехали!

В скором времени в России появится сервис для шифрования биометрических данных в единой облачной системе. Запустить проект хотят уже к концу этого года. Он защитит слепки лиц и голоса россиян, которые будут использоваться для идентификации личности. Если систему реализуют, то уже к 2020 году банки начнут сбор нашей биометрии.

На самом деле биометрическими сканерами в повседневной жизни мы пользуемся довольно давно. Яркий пример - Айфон 5S, выпущенный в далеком 2013 году. Внешне новинка ничем не отличалась от своего предшественника, но зато имела одно бесспорное преимущество - сканер отпечатка пальцев. Эта фишка значительно упрощала разблокировку смартфона - пользователь экономил время, просто прикладывая палец к кнопке, а не вводя 4-значный пароль.

В сентябре 2017 года яблочный производитель гаджетов удивил мир в очередной раз, представив публике Айфон X. Кнопка со сканером отпечатков бесследно исчезла, зато появился сканер лица Face ID. Технология оказалось более перспективной и, я уверен, в ближайшем будущем ее популярность станет еще больше.

На текущий момент в России уже более десятка банков применяют распознавание лиц клиентов в ежедневной работе. Для нас - обычных пользователей - это дает как минимум два преимущества. Во-первых, не нужно лишний раз носить с собой паспорт и прочие бумажные олдскульные документы. А во-вторых, идентификация по биометрии позволяет клиентам получить больше услуг онлайн - то есть, не выходя из дома.

Подобные технологии также активно применяются в области правопорядка. Камеры с функцией распознавания лиц, например, очень любят в Китае. И это не мудрено, ведь именно там базируется один из лидеров в производстве подобных гаджетов - компания Хуавей. На одной из конференций ее разработчики уже рассказали, как работает такая система. Их камеры способны за раз захватывать 200 лиц. При этом камера подключена к базе с фотографиями преступников. Устройство за считанные секунды сопоставляет данные и в случае совпадения подает сигнал защитникам правопорядка. Посягательством на личную жизнь это не считается, так как съемка и идентификация людей применяется только в общественных местах.

Помимо камер наблюдения, системой распознавания лиц могут оснащаться очки для полицейских. Велика вероятность, что эта технология появится и в России. По словам «Ростеха», наши полицейские получат такие гаджеты уже в следующем году. Очки оснастят технологией FindFace Security. Технология уже зарекомендовала себя во время чемпионата мира 2018-ого года, когда помогла задержать более 180 нарушителей.