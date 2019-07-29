СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-29T16:20:16+03:00

В районах Иркутской области вновь вводят режим ЧС, в России запретят обезличенные он-лайн переводы и россияне не готовы перейти на эелектронные паспорта 00:00 00:00

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Очередная волна. из-за паводка

- Вторая волна паводка обрушилась на Иркутскую область, спустя месяц после сильнейшего наводнения. Уровень воды в реке Ия в Тулуне может превысить критическую отметку на 3 метра. В районе объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления. Также сложная ситуация наблюдается на берегу Байкала.

- Площадь лесных пожаров в Сибири превысила полтора миллиона гектаров. В округе зафиксировано 232 очага, - сообщает Сибирский окружной информационный центр. Самая сложная ситуация - в Красноярском крае. Там горит почти миллион гектаров леса. Горят леса и в Якутии.

- В Госдуме предложили альтернативное наказание для водителей, которые покинули место аварии при незначительном ущербе. Сейчас за оставление места ДТП грозит лишение прав или арест. Депутаты предлагают дополнительно ввести штраф в 10 тысяч рублей. В проекте закона отмечается, что виновник аварии может покинуть место ДТП, только если нужно увезти пострадавшего в больницу.

- В России запретят анонимные онлайн-платежи. Речь идёт о таких сервисах, как "Киви Кошелек", "Яндекс.Деньги", Вэб Мани и другие. Поправки в закон "О национальной платежной системе" одобрил Совет Федерации. В документе говорится, что для пополнения кошельков нужно будет использовать банковский счет. По мнению парламентариев, такие меры необходимы для предотвращения финансирования терроризма и продажи наркотиков. Однако, изменения в законодательстве могут негативно сказаться не только на операторах, но и на развитии цифровой экономики в целом, - отмечает пиар директор компании "Яндекс.Деньги" Евгения Арнаутова.

- Большинство россиян не готовы оформлять электронный паспорт. Таковы данные исследования ВЦИОМ. 60 % опрошенных считают документ в цифровом виде недостаточно надежным и опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Ранее сообщалось, что электронные документы начнут выдавать в следующем в году в Москве. В дальнейшем проект распространится на другие регионы. Бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году. Срок действия электронного документа составит 10 лет.

- В Центральную Россию пришёл арктический холод. Столбики термометров в ночные часы могут опуститься ниже пяти градусов. Как рассказал ведущий синоптик центра погоды “Фобос” Александр Синенков, в середине недели погодные условия будут соответствовать началу октября.