2019-07-29T21:56:28+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: «Мирные митингующие» швыряли в Росгвардию камни во время беспорядков в Москве

Доктор экономических наук Михаил Делягин - о причинах массовых беспорядков в МосквеДоктор экономических наук Михаил Делягин - о причинах массовых беспорядков в Москве

Известный экономист рассказывает, как во время беспорядков в Москве полиция винтила всех без разбора, кроме выходцев с Северного Кавказа, как «мирные митингующие» швыряли в Росгвардию камни и как в протестах участвовали украинские нацики

Михаил Делягин: «Мирные митингующие» швыряли в Росгвардию камни во время беспорядков в Москве

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17 Июня 2019 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Экономика : Союз Сокрушимый. Ленин думал, что в Германии победит социализм и она станет одной из Союзных республик. Но что-то пошло не так

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН

В гостях: Евгений СПИЦЫН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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