Михаил Делягин: «Мирные митингующие» швыряли в Росгвардию камни во время беспорядков в Москве
Доктор экономических наук Михаил Делягин - о причинах массовых беспорядков в Москве
Известный экономист рассказывает, как во время беспорядков в Москве полиция винтила всех без разбора, кроме выходцев с Северного Кавказа, как «мирные митингующие» швыряли в Росгвардию камни и как в протестах участвовали украинские нацики
Михаил Делягин: «Мирные митингующие» швыряли в Росгвардию камни во время беспорядков в Москве
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