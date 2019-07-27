2019-07-26T23:10:05+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Заложен Храм Христа Спасителя, премьера мультфильма "Кролик Бакс Банни", открытие XXII фестиваля молодежи в Москве

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Заложен Храм Христа Спасителя, премьера мультфильма "Кролик Бакс Банни", открытие XXII фестиваля молодежи в Москве

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27 июля. В этот день в разные годы:

1610 год - с престола сместили Василия Шуйского.

1836 год - в Москве заложен Храм Христа Спасителя.

1940 год - премьера мультфильма "Кролик Бакс Банни".

1941 год - эвакуация тела Ленина из Мавзолея.

1985 год - открытие XXII фестиваля молодежи в Москве.

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