Заложен Храм Христа Спасителя, премьера мультфильма "Кролик Бакс Банни", открытие XXII фестиваля молодежи в Москве
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Заложен Храм Христа Спасителя, премьера мультфильма "Кролик Бакс Банни", открытие XXII фестиваля молодежи в Москве
27 июля. В этот день в разные годы:
1610 год - с престола сместили Василия Шуйского.
1836 год - в Москве заложен Храм Христа Спасителя.
1940 год - премьера мультфильма "Кролик Бакс Банни".
1941 год - эвакуация тела Ленина из Мавзолея.
1985 год - открытие XXII фестиваля молодежи в Москве.