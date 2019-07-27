2019-07-27T15:32:39+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Якутия и Сибирь страдают от пожаров, Дальний Восток накрыло паводками, в Комсомольске-на-Амуре простились с детьми, погибшими в лагере "Холдоми"

Антон Челышев - с главными новостями дняАнтон Челышев - с главными новостями дня

Антон Челышев - с главными новостями дня

Якутия и Сибирь страдают от пожаров, Дальний Восток накрыло паводками, в Комсомольске-на-Амуре простились с детьми, погибшими в лагере "Холдоми"

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Главные темы:

- Полицейские в Приамурье перешли на усиленный вариант несения службы. Такое решение в МВД приняли из-за сложной паводковой ситуации в регионе. Подтоплены почти 600 частных жилых домов в 16 населенных пунктах. Эвакуированы около 1 тысячи человек. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток уровень воды поднимется более, чем на полметра. Гребень паводка пройдет по четырем районам Приамурья за 5 дней.

- Иркутская область снова оказалась под угрозой затопления. Там из-за дождей зафиксировали повышение уровня воды в реках Белая и Бирюса. Чтобы предотвратить подтопление частных домов МЧС устанавливает мотопомпы на участках и восстанавливают водоотводные каналы. Помимо этого в регионе бушуют лесные пожары.

Всего по последним данным лесными пожарами в регионах России охвачено более 170 тысяч гектаров. Это те возгорания, с которыми борются пожарные, отметили в авиалесохране. Ещё сотни тысяч гектаров полыхают в труднодоступных местах, и огонь там распространяется бесконтрольно. Лес горит в основном Иркутской области и Красноярском крае. Дым от этого огня накрывает и соседние регионы.

- В Комсомольске-на-Амуре попрощались с погибшим после пожара в палаточном лагере в "Холдоми" мальчиком. Его похоронили на городском кладбище рядом с другими погибшими детьми на так называемом квартале "почетных граждан". Ребенок скончался в больнице, получив ожоги почти 100% тела. Он пытался спасти из огня других детей.

- Россию на следующей неделе ждет аномальная погода. На севере европейской территории, на востоке Северо-Западного федерального округа, не исключен дождь с мокрым снегом и понижение температуры. Но на выходных пока будет тепло и ясно.

- Украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского вернуть авиасообщение с Россией. Они опубликовали петицию на сайте главы государства. "Мы не можем видеться со своими семьями", сказано в требовании.

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