2019-07-27T15:50:31+03:00
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Турция может отказаться от американских самолетов Boeing, а задержанный корреспондент "КП" Роман Голованов ждет опроса в полиции

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Антон Челышев - с главными новостями дня

Турция может отказаться от американских самолетов Boeing, а задержанный корреспондент "КП" Роман Голованов ждет опроса в полиции

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Главные темы:

- Турция может отказаться от американских самолетов Boeing. Об этом мировую общественность проинформировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара – хороший покупатель, но в ситуации давления со стороны Вашингтона, может пересмотреть свою позицию. Речь идет о заказе сотни Boeing на общую сумму около 10 миллиардов долларов. При этом первый пассажирский самолет из этого заказа уже прибыл в июне 2019 года в Стамбул. Ранее Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21.

- В Министерстве труда хотят бессрочно продлить программу материнского капитала. С такой инициативой выступил замминистра Алексей Вовченко.

- Корреспондент "Комсомольской правды" Роман Голованов, которого задержали в центре Москвы, сейчас ждёт опроса в отделе полиции по Хорошевскому району.

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