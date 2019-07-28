СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-28T14:29:44+03:00

В Москве было задержано 1074 человека, украинцы просят возобновить авиасообщение с Россией 00:00 00:00

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- В Москве на несанкционированной акции протеста полиция задержала 1074 человека - об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По официальным данным столичного главка полиции в несанкционированной акции приняли участие 3,5 тысячи человек. 700 из них - блогеры и журналисты.

- В Приамурье предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводка. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов.

- В Росстандарте предложили сократить размер парковок. Машино-места вдоль дорог предлагается сузить до двух метров и укоротить до 5,5 метра. Ширина проезда при этом должна быть не меньше трёх метров.

Ранее Госдума приняла закон о требованиях к парковкам для инвалидов. Граждане с ограниченными возможностями и сопровождающие их водители со следующего года смогут бесплатно пользоваться стоянками независимо от города проживания.

- Страховщики назвали самые угоняемые авто в России. За первую половину этого года, печальный рейтинг возглавили седаны и хэтчбеки корейских марок. Лидером по угонам оказался Hyundai Solaris, серебро досталось KIA Rio, замыкает тройку - KIA Ceed. В регионах угонщики чаще охотятся за бюджетными моделями, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге нередко пропадают премиальные автомобили. Среди них: немецкий кроссовер BMW X5 и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

- В Санкт-Петербурге проходит Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ. В акватории Невы можно наблюдать торжественный проход кораблей и пролет морской авиации. В параде участвуют больше 400 моряков и полсотни боевых кораблей.

- В Крыму заявили о готовности принимать рейсы из Украины. Если Киев захочет возобновить авиасообщение с Россией, международный аэропорт Симферополя встретит гостей - об этом сообщили в крымском парламенте.

- В Альянсе туристических агентств назвали самые распространенные претензии российских туристов к гостиничным номерам. Главными требованиями стали не только полное соответствие реального отеля с его фотографиями в интернете, но даже жесткость подушек. В топ претензий также вошли меню обедов и завтраков, а также размер бассейнов.