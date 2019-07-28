СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-28T14:26:52+03:00

МЧС начали эвакуацию в городе Тулун, а в Центральную Россию придут холода 00:00 00:00

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- МЧС начали эвакуацию в городе Тулун из-за подъема реки Ия. Кроме этого, эвакуация проходит в нескольких населенных пунктах региона. Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести. Было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

- В России сократился разрыв между богатыми и бедными - об СМИ рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития российского экономического университета Елена Егорова. По ее словам, за последние 19 лет разрыв уменьшился до 13 раз. В 2000-е годы богатые зарабатывали в 34 раза больше, чем бедные.

Ранее были опубликованы результаты исследование сервиса онлайн-кредитования, согласно которым семидесяти пяти процентам россиян не хватает денег до зарплаты.

- Рекордная жара в центральной России сменится аномальным холодом. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки +7 градусов. Самым холодным днем уходящего месяца, по прогнозам синоптиков, станет среда - температура воздуха днем прогреется до 11-ти градусов.