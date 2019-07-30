СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-30T14:23:39+03:00

Собирайте в лесу только те грибы, в которых точно уверены! Фото: Павел КЛОКОВ

Ушли за грибами и не вернулись. За прошедшую неделю в лесах заблудилось почти 600 человек 00:00 00:00

В этом году грибы пошли раньше времени — любители собирали урожай уже в мае. Сейчас сезон в самом разгаре. И чем больше в лесу грибов, тем больше сообщений о потерявшихся. Только за прошедшую неделю заблудилось почти шестьсот человек. И это статистика с каждым годом становится все тревожнее.