2019-07-30T14:23:39+03:00
Темы дня
Егор ЗАЙЦЕВ

Ушли за грибами и не вернулись. За прошедшую неделю в лесах заблудилось почти 600 человек

Собирайте в лесу только те грибы, в которых точно уверены!Собирайте в лесу только те грибы, в которых точно уверены!Фото: Павел КЛОКОВ

Егор Зайцев рассказывает, о чем нужно помнить и какие правила соблюдать, отправляясь в лес

Ушли за грибами и не вернулись. За прошедшую неделю в лесах заблудилось почти 600 человек

00:00
00:00

В этом году грибы пошли раньше времени — любители собирали урожай уже в мае. Сейчас сезон в самом разгаре. И чем больше в лесу грибов, тем больше сообщений о потерявшихся. Только за прошедшую неделю заблудилось почти шестьсот человек. И это статистика с каждым годом становится все тревожнее.

Скачать передачу [mp3, 8.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Хабаровский край и Иркутскую область заливает паводок, в СовФеде предложили изменить норму об экономической нецелесообразности тушения лесных пожаров, Госдуму попросили заблокировать БлаБлаКар

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
26 Июля 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера, украинские пограничники пожаловались на атаки зеленым лучом, наша страна получила официальное приглашение на Олимпиаду в Токио

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
25 Июля 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: У устроивших протесты оппозиционеров прошли обыски, российские магазины пригрозили бойкотом системе быстрых платежей Центробанка, пропускать летний отпуск оказалось полезно

В студии: Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24