СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-30T14:04:16+03:00

Хабаровский край и Иркутскую область заливает паводок, в СовФеде предложили изменить норму об экономической нецелесообразности тушения лесных пожаров, Госдуму попросили заблокировать БлаБлаКар 00:00 00:00

Главные темы:

- В Хабаровском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Он пришёл уже в несколько районов. Затоплено более 600 домов. Эвакуированы две тысячи человек.

Снова от наводнений страдает Иркутская область. Вторая волна паводков подтопила уже почти 500 домов. Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает подниматься. Он превысил критическую отметку. Людей эвакуировали. МЧС предупредило водителей об опасности поездок в районе Тулуна.

- В Совете Федерации предложат изменить норму об экономической нецелесообразности тушить лесные пожары. Вопрос рассмотрят уже в сентябре, - заявил глава комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Он отметил, что региональные власти ориентируются на приказ пятилетней давности, но сейчас ситуация иная. Майоров добавил - когда в субъектах возникают крупные лесные пожары, федеральный центр тоже должен помогать.

Самая трудная ситуация - в Красноярском крае. Там горит больше миллиона гектаров леса. От задымленности страдает вся Сибирь и соседние регионы. Тушить пожары в Красноярский край отправили аэромобильную группировку спасателей из Хакасии и Кемерова.

- Один из организаторов теракта в США 11-го сентября 2001 года готов выступить в суде против Саудовской Аравии, которую подозревают в финансировании террористических группировок, в том числе - запрещенной в России "Аль Каиды". Халид Шейх Мохаммед даст показания на стороне 800 американцев, подавших иск для получения компенсации от правительства королевства, а также нескольких десятков страховых организаций США, которые выступили против двух банков Саудовской Аравии, связанных с семьей Усамы бен Ладена. Мохаммед даст показания, если его избавят от смертной казни - об этом он написал в письме из американской тюрьмы Гуантанамо, подчеркнув, что не готов делиться информацией "в данный момент".

Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян считает, что у террориста нет секретных сведений о причастности Саудовской Аравии к финансированию боевиков.

- Правительство утвердило новый список потенциально опасных собак. В него вошли 12 пород и их метисы. Большую часть перечня составляют разновидности бульдогов, также входят волко-собачьи гибриды, турецкий акбаш, питбульмастиф и северокавказская собака.

Первый список предполагал 69 пород, но он подвергся критике со стороны кинологов и его пришлось сократить - отмечает Президент региональной общественной организации «Кинология XXI века» Константин Карапетьянц.

- Госдуму попросили заблокировать БлаБлаКар. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. Там предложили создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Помимо БлаБлаКар в список попали «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», «Туту.ру и другие.

Инициатива поможет сделать рынок перевозчиков легальным и обеспечит безопасность пассажиров, - отмечает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.