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Дым от сибирских пожаров добрался до Аляски, в России упростили порядок сделок с недвижимостью, трети россиян не хватает денег на отпуск

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Дым от сибирских пожаров добрался до Аляски, в России упростили порядок сделок с недвижимостью, трети россиян не хватает денег на отпуск

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Главные темы:

- Ситуация с пожарами в Сибири становится всё сложнее - в огне уже больше трёх миллионов гектаров леса. В нескольких регионах введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Задымленность наблюдается далеко за пределами горящих территорий. Дым от пожаров уже добрался до Аляски, - сообщает эксперт Гринпис Григорий Куксин.

- В России упростили порядок сделок с недвижимостью. По новым правилам, без нотариуса можно будет заключать договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей. Для этого потребуется только письменная форма, которую подпишут все собственники.

- Треть россиян признались, что не могут позволить себе поехать в отпуск. Это результаты исследования портала Суперджоб. 29% опрошенных сказали, что на поездку им не хватает денег. Чаще всего лишают себя отдыха работники от 45 лет, - рассказала руководитель исследовательского центра Суперджоб Наталья Голованова.

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