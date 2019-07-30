Дым от сибирских пожаров добрался до Аляски, в России упростили порядок сделок с недвижимостью, трети россиян не хватает денег на отпуск
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Дым от сибирских пожаров добрался до Аляски, в России упростили порядок сделок с недвижимостью, трети россиян не хватает денег на отпуск
Главные темы:
- Ситуация с пожарами в Сибири становится всё сложнее - в огне уже больше трёх миллионов гектаров леса. В нескольких регионах введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Задымленность наблюдается далеко за пределами горящих территорий. Дым от пожаров уже добрался до Аляски, - сообщает эксперт Гринпис Григорий Куксин.
- В России упростили порядок сделок с недвижимостью. По новым правилам, без нотариуса можно будет заключать договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей. Для этого потребуется только письменная форма, которую подпишут все собственники.
- Треть россиян признались, что не могут позволить себе поехать в отпуск. Это результаты исследования портала Суперджоб. 29% опрошенных сказали, что на поездку им не хватает денег. Чаще всего лишают себя отдыха работники от 45 лет, - рассказала руководитель исследовательского центра Суперджоб Наталья Голованова.