2019-07-30T21:37:17+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Собянин назвал митинг преднамеренной провокацией, на Украине арестовали российский танкер «Ника Спирит», в России появятся дороги из снега и льда

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Собянин назвал митинг преднамеренной провокацией, на Украине арестовали российский танкер «Ника Спирит», в России появятся дороги из снега и льда

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Главные темы:

- Организаторы отозвали заявку на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Как сообщила пресс-секретарь Либертарианской партии Дарья Петрушенко, их не устроили предложенные мэрией места для проведения согласованной акции.

В партии добавили, что на этом их действия заканчиваются и организаторы не призывают кого-либо выходить на митинг.

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов, которых Мосгоризбирком не допустил до участия в выборах. Полицейские задержали больше тысячи человек. Сегодня следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ назвал митинг преднамеренной провокацией и отметил, что его участники вынуждали правоохранителей применять силу.

Тем временем, Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ в регистрации на выборы.

Комиссия проведет повторную проверку подписных листов и документов кандидата. Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что рабочая группа засчитала в пользу Митрохина дополнительно 203 подписи избирателей. Этого было достаточно для регистрации.

Как считает Митрохин, такое решение нужно принять по всем независимым кандидатам.

- Украинский суд арестовал российский танкер «Ника Спирит», а также все изъятые при обыске документы. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Он также назвал законным проведение следственных действий на судне без разрешения консула.

Арест танкера - это открытый вызов и провокация для России, - считает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, возвращение судна на родину всего лишь вопрос времени.

- В России появятся дороги из снега и льда. Российский дорожный научно-исследовательский институт подготовил проект нового ГОСТа. Дорогами можно будет пользоваться только в холодное время года. Зимней трассой или зимником теперь будут считать автодорогу с проезжей частью, построенной из уплотнённого снега и льда. Максимально разрешённая скорость движения будет 70 километров в час. Стоимость проекта составит 14,5 миллиона рублей.

При низкой плотности дорог за Уралом и в других регионах без зимников не обойтись, - считает президент Российской ассоциации подрядных организаций в дорожном хозяйстве, эксперт по дорожному строительству Александр Малов. По его словам, без ГОСТов такие трассы могут представлять опасность для водителей.

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