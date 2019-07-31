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Елена АФОНИНА@radio_kp

МЧС сбросило 200 тонн воды на горящие леса, в России начались «ипотечные каникулы», продуктовые корзины поделили на мужские и женские

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

МЧС сбросило 200 тонн воды на горящие леса, в России начались «ипотечные каникулы», продуктовые корзины поделили на мужские и женские

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Главные темы:

- МЧС привлекло дополнительные силы для тушения пожаров в Красноярском крае. В регион направлены два самолета Бе-200. Вертолет Ми-8 перебрасывает пожарных для защиты населенных пунктов. С неба на горящие леса уже было сброшено порядка 200 тонн воды.

- Больше 40 тысяч жителей районов Иркутской области, пострадавших от наводнения получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Единовременное пособие в размере 1 млн рублей получили почти 20 семей погибших.

- В России с 31 июля вступил в силу закон об "ипотечных каникулах". Теперь можно получить беспроцентную отсрочку платежей на срок до шести месяцев. В этот период заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, сможет либо вообще не платить по кредиту, либо уменьшить выплаты. Попросить о каникулах можно только один раз за время действия договора. При этом жилье должно быть единственным. Максимальная сумма ипотеки, по которой дадут отсрочку – 15 млн. рублей.

Жительница Красноярска Екатерина Перышкина начала собирать документы за месяц до вступления ипотечных каникул в законную силу. Однако она столкнулась с проблемами - некоторые банки ничего не знают о нововведениях.

- Специалисты федерального исследовательского центра питания и биотехнологии предложили разделить продуктовые корзины на мужские и женские. Там считают, что состав потребительской корзины также должен отличаться по возрастному признаку: для людей трудоспособного возраста, стариков и детей.

Новая потребительская корзина предполагает почти 1000 килограммов продуктов на год для мужчины и чуть больше 800 килограммов для женщины. В предложенных наборах вдвое больше овощей для пенсионеров, увеличены порции мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц. При этом эксперты снизили количество предполагаемого потребления картофеля и хлеба.

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